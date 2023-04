Un triple de Punter a cuatro décimas para el final tumba al Madrid sin Tavares (87-89)

La primera batalla de lo que va a ser una guerra entre el Real Madrid y el Partizán se saldó con victoria de los balcánicos. Un triple de Kevin Punter (26 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias) a cuatro décimas del final acabó con el equipo de Chus Mateo que sobrevivió casi medio partido sin Tavares. El pívot se sentó cojeando en el comienzo del tercer cuarto y ya no volvió a pista. Sin él, Deck (24 puntos y 8 rebotes) estuvo demasiado solo.

Olía a partido de verdad en el WiZink. Casi medio millar de hinchas serbios en la grada, 30 periodistas desplazados desde Belgrado, Zeljko Obradovic y sus nueve Euroligas, una de ellas con el Madrid, en el banquillo del Partizán, la Final Four en juego... Salió el gurú serbio de los vestuarios y el Palacio parecía una sucursal de la sala Pionir: "Zeljko MVP, Zeljko MVP". Al ritmo de los triples de Smailagic, el Partizán empezó dominando. No hay equipo que no trate de buscar las cosquillas a los de Chus Mateo con la pareja de baile de Tavares lanzando de tres. El pívot balcánico anotó tres triples, Avramovic sumó otro y los serbios aparecieron mandones (10-17). El Madrid se asentó de la mano de Deck, Tavares y Hanga. Cuestión de tamaño. La superioridad física propició el dominio del rebote y que el Real Madrid se rearmara hasta que el equipo se diluyó por varios ataques caóticos y el protagonismo arbitral. Hubo tres faltas en ataque seguidas, dos de Musa, varias pérdidas y el Partizán aprovechó el barullo para reponerse de un 30-22.

En el colectivo serbio su capitán es Kevin Punter. La perilla le da un aire de Kevin Durant de bolsillo y tuvo un segundo cuarto explosivo. En medio del caos los balcánicos siguieron a lo suyo y el Madrid se descentró. Punter empezó a anotar y sumó 13 puntos en un santiamén (39-46). Los partisanos estaban encantados y en el Madrid fue Yabusele el que evitó males mayores (44-48). El descanso le iba a venir mejor que nadie a Tavares, que se fue cojeando al vestuario. El pívot no había estado sentado en el banquillo ni un minuto entre los dos primeros cuartos.

La carga de minutos se tradujo en unas molestias y una evidente cojera que le llevaron al banquillo iniciado el tercer cuarto y cuando los serbios seguían a la carga (48-55). Hubo tiempo muerto de Chus Mateo, Tavares no se reincorporó y apareció en su lugar Randolph. Con un quinteto casi inédito esta temporada (Goss-Causeur-Deck-Yabusele-Randolph), el equipo se recompuso. Un triple de Randolph, otro de Causeur, la cuarta falta de Smailagic, la primera canasta de Musa en el minuto 28... el Madrid había contenido el tercer arreón de los de Belgrado y entraba en el tramo decisivo por delante (64-63).

Tavares, con su escandaloso vendaje en la rodilla izquierda, se puso la parte superior del chándal en el comienzo del último cuarto. El Madrid tenía que resolver el partido sin su hombre más determinante. Musa y Rudy se empeñaron en meter al público en el partido. Que se notara que se jugaba en la calle Goya. Visto el panorama Obradovic tardó 23 segundos en pedir su primer tiempo muerto en el último parcial. Sin Tavares, Zeljko tenía claro que el partido era un ahora o nunca. El Madrid también. Y se echó en brazos de Deck. Lo advirtió Zoran Savic, director general del Partizán, en LA RAZÓN. Deck, Deck y más Deck. El argentino y el despertar de Musa provocaron la primera sensación de dominio desde que se sentó Tavares (77-70).

Punter, que no había dado señales de vida después del descanso, despertó a tiempo. Se reenganchó y devolvió el dominio al Partizán (80-81 a 2:15). Rudy y Williams-Goss contrarrestaron un 2+1 de Exum y en el último minuto se entró con todo por decidir (84-84). Punter anotó dos tiros libres, Deck se inventó un 2+1 y los serbios se encontraron con 21.1 para tomar el mando de la eliminatoria. ¿Quién apareció? Kevin Punter. Recibió a poco más de diez segundos para el final. El Madrid cambió su defensa. Yabusele por Williams Goss y el estadounidense anotó un triple a cuatro décimas del final. El intento desesperado de Hezonja no sirvió de nada. Empieza mandando el Partizán.

87. Real Madrid (22+22+20+23): Williams-Goss (6), Causeur (3), Hezonja (8), Deck (24) y Tavares (12) -quinteto titular- Musa (10), Yabusele (14), Hanga (5), Rodríguez (0), Rudy (2) y Randolph (3).

89. Partizán (22+26+15+26): Avramovic (8), Punter (26), Trifunovic (1), Leday (13) y Smailagic (11) -quinteto titular- Lessort (11), Papapetrou (0), Nunnally (5), Exum (11) y Madar (6).

Árbitros: Lottermoser (Ale), Vilius (Lit) y Mogulkoc (Tur). Eliminado Leday.

Incidencias: 10.500 espectadores en el WiZink Center. Primer partido correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga.

Cuartos de final:

A. Olympiacos-Fenerbahçe (20:45; día 28, 20:30; día 3, 19:45; día 5, 19:45 y día 9, ¿?)

B. Mónaco, 0-Maccabi, 1 (67-79, 20:15; día 2, 20:05; día 4, 20:05 y día 9, ¿?)

C. Barcelona-Zalgiris Kaunas (20:00, día 28, 20:00; día 3, 19:00; día 5, 19:00 y día 9, ¿?)

D. Real Madrid, 0-Partizán, 1 (87-89, 20:45; día 2, 20:30; día 4, 20:30 y día 9, ¿?)

Final Four Kaunas (19-21 mayo)

Semifinales: ganador A-B y ganador C-D.