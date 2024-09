Valentino Rossi recuerda su rivalidad con Biaggi: "Me llamó gilipollas"

Valentino Rossi nunca deja indiferente a nadie. El italiano estuvo en el podcast de Andrea Migno ‘Mig Babol’, donde recordó su rivalidad con Max Biaggi. El italiano también habló de sus enfrentamientos con Capirossi. “250cc con Capirossi fue duro porque chocamos. En el 98 ganó el campeonato del mundo y luego en el 99 peleó con [Tetsuya] Harada. Yo fui segundo por un punto en el 98; gané las últimas cuatro carreras consecutivas. Y al final con la caída de Harada y Capirossi descalificado, perdí el Mundial por 1 punto. Me bastaban dos puntos más para ganarlo. Pero la rivalidad con Biaggi ha sido aún mayor”, alegó.

Rossi se sinceró sobre lo sucedido con Biaggi. “Viendo lo que sucedió, fue culpa mía. Porque a mí Biaggi me caía mal. Simplemente porque éramos un grupo, aunque yo era un niño para ellos. Había muchos pilotos fuertes aquí, Capirossi y Cadalora, pero Cadalora es de Módena; Romboni es de La Spezia, pero todos eran de Emilia-Romagna. Y luego estaba Biaggi de Roma, así que no me gustaba mucho. Pero no tanto porque fuera de Roma, sino por cómo hacía las entrevistas. Así que no me caía muy bien”, contó Rossi.

“Yo era muy fan de Capirossi, y Biaggi era muy fuerte. Pero llegué al Mundial y en las entrevistas que me hacían yo decía esto. Y me lo imagino diciendo ‘¿Pero quién es este tío, que llega aquí con 14 años?’. Él era el Top del motociclismo italiano. Y yo llegué y dije que no me caía bien. Así que a partir de ahí nuestra rivalidad fue inmediata; pero fue culpa mía“, admitió.

El italiano contó además dos anécdotas que marcaron esa ‘enemistad’ entre ambos italianos. “En el 97, en la primera carrera en Suzuka, él había ganado tres mundiales consecutivos con Aprilia; y se había pasado a Honda porque tuvo problemas con Aprilia. Se decía que Biaggi ganaba porque llevaba la Aprilia, y yo también lo decía. Biaggi se fue a Honda, que no era tan competitiva, y Aprilia forma un equipo con Harada y Capirossi. Yo había llegado a Aprilia en el 97 para ganar el Mundial, y nos encontramos en un restaurante italiano en el circuito de Suzuka. Él estaba allí cenando con los periodistas, y al verme dijo: ‘Mira, ahí está el Max Biaggi de 125cc’. Así que le dije: ‘Mira, ahí está el Valentino Rossi de 250cc'”.

“Recuerdo que estaba en el ascensor, y cuando se cerraban las puertas entraban Biaggi y su fisioterapeuta. En esa época nos ‘rompíamos los huevos’ con los periodistas. Así que me dijo ‘¿Por qué me tocas así los cojones?’. Me arrinconó y me llamó ‘gilipollas'”, concluyó el italiano.