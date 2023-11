La victoria de Xabi Alonso frente a Hacienda que no lograron Messi y Ronaldo

Ha sido el "pitido final" del Tribunal Supremo al juicio de Hacienda contra Xabi Alonso y dos de sus asesores. Se confirma la absolución del exjugador del Real Madrid, un resultado muy diferente al obtenido por otros grandes del deporte rey, como Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Radamel Falcao, Luca Modric o Diego Costa, que en circunstancias similares, optaron por reconocerse como culpables y pagar para no ir a la cárcel.

Al actual entrenador del Bayer Leverkusen le imputaban un delito contra la Hacienda Pública por haber cedido en 2009 la explotación de sus derechos de imagen a la empresa Kardzali, radicada en Madeira, donde disfrutaba de una tributación más ventajosa. Pero la Agencia Tributaria entendía que se trataba de un negocio simulado en el marco de una estrategia pensada para defraudar.

Frente a esta tesis, la sala Segunda señala que, si hay una discrepancia con el contribuyente sobre la cantidad que debe tributar, pero este aflora la totalidad de las ganancias, no se puede presuponer que se ha cometido un delito, por lo que no se justifica la apertura de un proceso penal.

¿Cuál es la clave para que, en el caso de Alonso, se optase por la absolución, mientras que a los otros futbolistas se les declarase culpables? Es la conformidad penal. Hacienda inició un juicio contra cada uno de estos astros del fútbol. Ante la posibilidad de que se les declarasen culpables, prefirieron reconocer el delito previamente y evitar ir a prisión.

"No eran unos defraudadores en el sentido de tener el dinero debajo del colchón. Ellos lo declaraban mediante una empresa, una fórmula legal. Había una discrepancia, pero de ahí no se puede deducir que exista una intención de defraudar", aclara Vicente Tovar, socio de RSGM Abogados.

Para Eduardo Urbano, penalista de Kepler-Karst, hay un hecho fundamental: “todos los delitos económicos requieren de un fraude, de un engaño”. Sin embargo, la Agencia Tributaria había mantenido que, si no hay una estructura empresarial al uso, existen sospechas de una intencionalidad defraudatoria en la sociedad.

Una vez iniciado el procedimiento penal, el problema para los jugadores no era de dinero, de regularizar el pago de impuestos según un criterio u otro. El verdadero dilema venía por la posibilidad de ingresar en prisión, porque las penas superan los dos años.

"Si vas a juicio y te sale bien, tienes la absolución. Pero si te sale mal, la pena sería sin atenuante y vas a la cárcel", apunta Tovar. Es en ese momento cuando surge el "salvavidas" de la conformidad. Es lo que ocurrió con Ronaldo. Cuando la Agencia Tributaria le plantea la diferencia de criterios sobre lo que había pagado y cómo lo había pagado, el astro portugués regularizó y abonó la liquidación de impuestos. Pero una vez se inicia el juicio, no quiso correr riesgos: reconoció su culpa y pagó la multa.

Algo similar pasó con Leo Messi. Urbano recuerda que el Tribunal Supremo sostuvo que en este caso se debió acusar también a quienes le asesoraron sobre cómo proceder con al explotación de los derechos de imagen.

Pero hay otra consecuencia indeseada en la conformidad: todos ellos tienen antecedentes penales. Y esto les exige ir con más cuidado. "Si hay otras condenas en el futuro, ya no podrían esquivar la cárcel", advierte el penalista.

El panorama para ellos no varía demasiado tras esta resolución absolutoria, ya que no tienen margen de actuación. Es cierto que la jurisprudencia ha cambiado, pero quienes han ido a conformidad, no tienen marcha atrás: la sentencia ha adquirido firmeza.

Otro punto novedoso del dictamen del Supremo es el valor que da a los informes periciales de la defensa. Junto con reconocer una tendencia a dar por válidos los peritajes oficiales, destacan el rol de los peritos alternativos para las garantías judiciales.

Xabi Alonso no se ha conformado, ha peleado “partido a partido” contra Hacienda. Y ha ganado.