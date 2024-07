El vídeo de la dura entrada con la que un miembro de seguridad lesionó a Morata

Los jugadores españoles fueron testigos de una celebración accidentada. Y es que, aunque parezca totalmente de broma, un miembro de seguridad lesionó a Álvaro Morata, poniendo en riesgo su presencia para el partido del domingo ante Países Bajos o Inglaterra.

Todo ocurrió justo después del partido cuando un espontáneo saltó al césped para intentar abrazarse con los futbolistas. Lógicamente, varios miembros de seguridad también saltaron para intentar frenarle y uno de los miembros se resbaló y dio a Morata una patada en la rodilla. Sin duda, fue una entrada dura que propició que el futbolista empezase a cojear de manera visible hasta el punto de llegar a hablar con De la Fuente.

El jugador se fue cojeando del campo y tendrá que pasar pruebas. Tiene cinco días para recuperarse de cara a la final de la Eurocopa, puesto que es fundamental en el XI del seleccionador ya que fue titular en todos los partidos, salvo en el tercero de la fase de grupos ante Albania. Hace unos días el propio Morata se quejaba de todas las críticas que recibía. "Me hicieron memes desde que salí del Real Madrid. Fuera de España sí noto respeto", aseguró.

Su pareja Alice Campello también salió públicamente a defender al futbolista tras la publicación de un artículo titulado. Morata, un capitán que avergüenza a España y no soy por su pobre nivel en la Eurocopa. "Odio hacerme la víctima y más crear polémica, pero esto no me parece ni medio normal, lo siento. Lo único que veo de 'pobre nivel' es ser periodista, haber estudiado para ello, y escribir un titular así cuando España está a un día de jugar una semifinal. Me alucina que en vez de animar a un jugador de vuestra selección, os dedicáis a hundirlo", añade la pareja de Morata.

Morata también dejó su futuro en el Atlético en el aire tras manifestar que no se siente cómodo por el trato recibido en España. Esas declaraciones despiertan un posible interés en otros equipos que quieren valorar la opción de fichar al delantero.