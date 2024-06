El vídeo más viral de "El Chiringuito": Cristóbal Soria con Leo Messi en una ventana saludando a los fans.

El tertuliano de "El Chiringuito", Cristóbal Soria, hizo historia en la televisión después de lograr que Leo Messi saliese a la venta a saludar a todos los fans que el propio Soria había convocado. El astro argentino alucinó con la cantidad de gente que se congregó en las afueras del hotel para felicitarle el cumpleaños. Soria también consiguió que algunos compañeros de Messi saliesen a saludar como Di Maria y De Paul, como más destacados. Este momento se produjo cerca de las cuatro de la mañana, pero Josep Pedrerol aseguró que no terminaría el programa sin ver este momento.

Soria lloró emocionado y explicó que esta idea se le ocurrió hace 2-3 años, pero que había resultado "imposible" llevarla a cabo hasta ahora. "Pedrerol, lo he conseguido. ¡Qué feliz estoy! Fue un año complicado para nosotros y esto a mí me emociona. Además el propio Messi me dio las gracias y le dije... ¿Cómo me vas a dar las gracias tú a mí? Es muy buena persona, tan natural...", aseguró Soria.

Antes de que saliese Messi también estaba la angustia de que el plan no fuese correctamente, puesto que se demoró mucho la espera. Muchos medios argentinos empezaron a especular con que esto solo era un rumor, sin dar nada por seguro. Sin embargo, Soria fue avisado por los miembros de la AFA de que ya estaba Leo y el resto fue historia.

"Enhorabuena Cristóbal. Has conseguido algo espectacular, te felicitamos desde todo el equipo de "El Chiringuito". Gracias por lograr esto. Es uno de los mayores momentos de la historia de la televisión y, por supuesto, de este programa donde te queremos tanto", dijo Pedrerol.