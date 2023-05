Vinicius da vida al Espanyol

Vinicius mantiene vivo al Espanyol a pesar de que el VAR liquidara sus esperanzas de victoria y le hiciera ver más lejana la salvación. Se agotaba la primera mitad cuando Griezmann mandó a la portería una pelota rechazada por Pacheco después de un remate de Carrasco. La pelota daba la sensación de no haber traspasado completamente la línea de gol, pero el árbitro y el VAR decidieron que sí sin que hubiera una imagen fiable para comprobar si la pelota estaba dentro o fuera.

El árbitro decidió que era gol y el Espanyol, que estaba acercándose al empate se marchaba al descanso dos goles por debajo en el marcador. Demasiado castigo para lo que estaba demostrando el equipo españolista sobre el césped. Y mucho peor fue para ellos recibir otro gol, en esta ocasión de Carrasco, nada más comenzar la segunda mitad.

Con medio partido por delante, el Espanyol perdía 0-3 y se veía en Segunda. Pero ni siquiera eso hizo que se rindiera el equipo que entrena Luis García. Hubiera sido lo normal, lo humano. Sobre todo porque lo había hecho todo para ponerse por delante. En el primer minuto y medio de partido ya había disparado dos veces. Una Nico Melamed y otra Puado. Pero Grbic siempre estaba en el sitio adecuado.

Y en esas llegó el gol de Saúl, resucitado en la última semana. La jugada que permitió al Atlético ponerse por delante explica el cambio del equipo después del Mundial. Porque Saúl se encontró solo ante Pacheco para marcar después del pase que le dio Mario Hermoso, que consiguió salvar a toda la defensa del Espanyol con un envío preciso.

Apareció Grbic después para salvar dos goles en la misma jugada. Y el Espanyol, que seguía insistiendo en la búsqueda del empate se encontró con ese gol de Griezmann que hacía todo mucho más difícil para los españolistas.

Pero algo pasó en el ánimo de los jugadores blanquiazules cuando César Montes, el defensa mexicano, enganchó un cabezazo a la salida de un córner que abría una puerta a la esperanza. Y el penalti de Grbic a Puado que marcó Joselu dio la vuelta a los ánimos de los dos equipos.

El estadio, que estaba desanimado, triste y derrotado, se sintió de pronto capaz de todo. Como su equipo. Y Vinicius, tenía que ser él, remató de cabeza el empate a la salida de una falta.

Fue entonces cuando el Espanyol se dio cuenta de que todo es posible. Joselu estuvo cerca de marcar el cuarto en un mano a mano con Grbic que podía haberlo cambiado todo.

El partido se había volcado completamente hacia la portería del Atlético, que había tenido oportunidades para poner el 1-4 en el marcador –especialmente en un disparo al larguero de Nahuel Molina con la izquierda–. Pero cuando el Atlético tenía la oportunidad para cerrar el encuentro, el Atlético encontró la manera de igualarlo.

No consiguió el Espanyol completar la remontada hasta ponerse por delante. Pero algo cambió en el ánimo del equipo y de su afición que les hace pensar que todo es posible en los dos partidos que quedan para el final de la temporada. Quedan diez días de competición y el equipo que se veía casi descendido en el descanso se imagina ahora un futuro mejor.

Y piensa qué hubiera pasado si el VAR y el árbitro no hubieran dado validez a un gol que nadie puede saber si fue por las imágenes que se mostraron. La Liga no quiso la tecnología de gol porque era demasiado cara para las veces que se utiliza en una temporada. El Espanyol puede pensar que es muy caro descender porque no existe el ojo de halcón.