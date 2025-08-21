La vuelta de Aleksandre Topuria a la UFC, más cerca que nunca: los rumores apuntan al UFC 322 en noviembre

8 de febrero de 2025. Ese fue el debut de Aleksandre Topuria en la UFC, y la última vez que el hispano-georgiano se subió al octágono de la compañía. Tras ello, era el momento de centrarse en la preparación de Ilia Topuria, que se disponía a luchar por el cinturón del peso ligero.

Han pasado seis meses desde entonces, y pocas han sido las noticias que se han tenido acerca del regreso del hermano mayor de los Topuria. Sin embargo, la espera parece que ha llegado a su fin y la información empieza a apuntar a un regreso que está a la vuelta de la esquina.

Tras una victoria contundente en el UFC 312, Aleksandre podría estar de vuelta en la jaula antes de que finalice el 2025, tal y como señalan los rumores.

El regreso de Aleksandre Topuria a la UFC

Tras un tiempo de inactividad, parece que Aleksandra Topuria volverá a la jaula de la UFC. Según apuntan los rumores, su posible vuelta estaría programada para el UFC 322 en el Madison Square Garden el 8 de noviembre de 2025.

Aunque no existe confirmación oficial, la fecha y el evento son más que factibles para ver regresar al hispano-georgiano, que busca hacerse un hueco en el ranking de las 135 libras. Según apuntan los rumores, Aleksandre podría estar enfrentando a Malcolm Wellmaker.

Un evento con Islam Makhachev como protagonista

De confirmarse este combate, Aleksandre Topuria coincidiría en el mismo evento con Islam Makhachev, que se enfrentará a Jack Della Maddalena por el cinturón del peso wélter. De esta forma, el daguestaní regresará a la jaula de la compañía antes de que acabe el año, con la posibilidad de hacerse doble campeón de la UFC y con la mirada puesta en un posible combate en el futuro contra Ilia Topuria.

Ilia Topuria regresaría más tarde

El combate entre Arman Tsarukyan e Ilia Topuria parece estar gestándose a fuego lento. El armenio sigue insistiendo en que su objetivo es Ilia Topuria y que merece la oportunidad por el cinturón. Durante varios meses se han podido observar todo tipo de mensajes en sus redes tratando de retar al hispano-georgiano, pero no ha obtenido respuesta.

Ilia sigue de vacaciones y tiene pendiente reunirse con la UFC para definir su futuro. Sin embargo, el armenio ha dado una pista sobre cuándo podría volver Ilia Topuria al octágono de la UFC. En una entrevista para Adam Zuba, Arman asegura que Ilia pretende volver para 2026, y confirma que esta dispuesto a realizar un combate antes de ir por el título.

"Topuria quiere volver en enero o febrero, pero yo hace tiempo que no peleo. Tengo la palabra de los jefes de que haré una pelea. Abu Dhabi, Qatar... puede ser Gaethje, Hooker o Paddy", declaraba.

Por este mismo motivo, la opción de ver regresar a Aleksandre antes de finalizar 2025 cobra sentido. Y es que algo que caracteriza a los Topuria es que se ayudan mutuamente en sus campamentos de preparación para los combates.

Sin embargo, todo son especulaciones por el momento, por lo que los fanáticos tendrán que esperar a que toda la información sea oficial desde el canal de la UFC.

Un regreso que se ha demorado

Sea como sea, el segundo combate de Aleksandre Topuria en la UFC se ha demorado más de lo esperado. La idea del hispano-georgiano era la de volver a pelear en verano, tal y como aseguró durante una entrevista para VAVEL hace varios meses: "Si Dios quiere, en verano", eran las palabras de "El Conquistador".

Meses más tarde, Aleksandre confesaba que tras el combate de Ilia iría el suyo: "Vamos a ver qué nos ofrecen los matchmakers. Después de la pelea de mi hermano vendrá la mía. Así lo hemos hablado, porque no podemos dividirnos. Definitivamente será en verano o a finales de verano," comentaba a los micrófonos de Carlos Contreras Legaspi de ESPN Deportes, dos días antes del combate de Ilia.

Por ello, todo hace pensar que el anuncio está a la vuelta de la esquina y pronto se podrán conocer más detalles sobre su regreso.