El regreso de Ilia Topuria a la UFC podría retrasarse hasta 2026: Arman Tsarukyan lo confirma

Todo el mundo está atento de lo que seguirá para Ilia Topuria. Tras su última victoria en junio, muchas son las dudas que surgen sobre cuándo regresaría a la jaula de la UFC. Tras el combate ante Charles Oliveira, el propio Topuria confirmó que su intención es la de estar mucho más activo en esta división.

Una idea que se explica debido a sus facilidades para cumplir con el peso en las 155 libras. Durante estos meses, se especulaba con que 'El Matador' podría regresar a finales de año, concretamente en los últimos eventos numerados de 2025.

Sin embargo, parece que los fanáticos tendrán que esperar un poco más. Y es que Arman Tsarukyan, peleador número 2 del ranking del peso ligero que desea enfrentar al hispano-georgiano, ha asegurado que Ilia querría regresar entrado 2026.

Tsarukyan anuncia que Topuria volverá en enero o febrero

El combate entre Arman Tsarukyan e Ilia Topuria parece estar gestándose a fuego lento. El armenio sigue insistiendo en que su objetivo es Ilia Topuria y que merece la oportunidad por el cinturón. Durante varios meses se han podido observar todo tipo de mensajes en sus redes tratando de retar al hispano-georgiano, pero no ha obtenido respuesta.

Ilia sigue de vacaciones y tiene pendiente reunirse con la UFC para definir su futuro. Sin embargo, el armenio ha dado una pista sobre cuándo podría volver Ilia Topuria al octágono de la UFC. En una entrevista para Adam Zuba, Arman asegura que Ilia pretende volver para 2026, y confirma que esta dispuesto a realizar un combate antes de ir por el título.

"Topuria quiere volver en enero o febrero, pero yo hace tiempo que no peleo. Tengo la palabra de los jefes de que haré una pelea. Abu Dhabi, Qatar... puede ser Gaethje, Hooker o Paddy", declaraba.

Un combate contra Paddy Pimblett antes de enfrentar a Topuria

El último combate de Arman Tsarukyan fue contra Charles Oliveira en abril de 2024. Ha pasado más de un año y el armenio pretende volver a subirse a la jaula después de su lesión cuando iba a enfrentar a Islam Makhachev por el título del peso ligero.

Sus ojos están puestos en el cinturón, pero debido a que Ilia Topuria no regresaría hasta 2026, la idea es la de realizar un combate antes de ese enfrentamiento que parece que cada día está más cerca. Todo hace indicar que Topuria y Tsarukyan se verán las caras próximamente, pero el armenio deberá superar una prueba más.

Y sobre la mesa parece haber tres nombres, como él mismo ha confirmado: Justin Gaethje, Dan Hooker y Paddy Pimblett. No obstante, el armenio ya ha elegido su preferido, y no es otro que el inglés.

Durante su entrevista con Adam Zuba, Tsarukyan afirmó que entre esos tres nombres elegiría al de Liverpool. Además, aseguró que su intención es la de pelear en octubre noviembre, por lo que tendría tiempo de sobra para recuperarse y prepararse para enfrentarse a Topuria en enero o febrero.

Paddy Pimblett, el tercero en discordia

A pesar de que Tsarukyan se ha posicionado como el favorito para ser el contendiente al título, Paddy Pimblett sigue tocando la puerta. Y es que 'The Baddy' dejó recientemente un mensaje en sus redes mostrando como sigue interesando en el pleito, y le dedicó unas palabras al campeón. "Simplemente esperando (la llamada). 'El chorizo', voy a por ti", declaraba a través de una foto en Instagram.

Silencio desde el entorno de Topuria

A pesar de salir todos estos rumores, lo cierto es que no hay nada confirmado, y el entorno de Ilia Topuria se mantiene en silencio. No existe ningún tipo de información acerca de lo que vendrá para el hispano-georgiano, puesto que Ilia sigue desconectando y disfrutando de unas merecidas vacaciones.

Tan solo queda esperar a que finalice el mes de agosto y, con la entrada de septiembre, es posible que se conozca más información sobre el futuro del campeón.