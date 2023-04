Xavi y el césped: exige una norma que ya existe y el Getafe cumplió

Una semana después de quejarse por la excesiva altura del césped del Coliseum Alfonso Pérez tras empatar a cero con el Getafe, Xavi Hernández insistió con ese asunto y con el de que el sol perjudica a su equipo porque no están acostumbrados y además seca el césped, que no estaba suficientemente regado, según su criterio, en el choque ante los azulones.

"No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud porque en todos los deportes hay una norma sobre la superficie", lanzó. "¿Por qué en el fútbol no? No me tengo que callar. Desde mi posición creo que tenemos que insistir en esto. En el golf, si no está el césped bien, no se juega. En el tenis, si llueve se para. En el baloncesto, si se cae LeBron James, pasa el de la mopa. Y yo puedo meter el campo con charcos, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia eso? No me voy a callar", argumentó el entrenador azulgrana", convencido de que la hierba en el Coliseum estaba demasiado falta y que es necesario una norma que lo regule.

Y resulta que no solamente esa regla existe, es que además el conjunto del sur de Madrid la cumplió. La normativa que pide el entrenador azulgrana ya está vigente y habla de que el césped para los partidos de Primera División debe estar entre 20 y 30 milímetros y el del Alfonso Pérez en el partido entre el Getafe y el Barcelona estaba a 29, es decir, dentro de la legalidad.

Respecto al asunto de la sequedad de la hierba, que según Xavi perjudica a los dos equipos y al espectáculo, el Getafe confirmó que se regó dos veces, antes del partido y en el descanso. "¿Qué queréis saber, si me molesta el sol? Sí, me molesta el sol y no voy a cambiar de opinión por más memes que me hagan el sol nos molesta, el campo seco no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo ni al Getafe tampoco. La pregunta es ¿por qué no regó el campo? Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se regó el campo", repetía en la previa del choque ante el Atlético.