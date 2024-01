Xavi no quiere ser un problema

«El día que los jugadores no estén conmigo, cogeré las cosas y me iré para casa. Hablamos mucho, no solo con los capitanes. Estamos tocados. Las derrotas contra el Madrid en una final cuestan de digerir, pero tenemos que hacer borrón y cuenta nueva», dice Xavi antes de enfrentarse a Unionistas en la Copa.

«Si no se gana y no se consiguen títulos, habrá consecuencias, lo he dicho desde el primer día. Nunca voy a ser un problema para el Barça. En el momento en el que me digan que soy un problema, ya me he marchado. Por encima de todo soy culé y quiero a este club», asegura el técnico azulgrana.

«Tenemos que cambiar el chip después de la derrota en la Supercopa. Queremos volver a tener buenas sensaciones y pasar a cuartos. Somos favoritos por la diferencia de categoría, pero el Unionistas ya ha eliminado al Villarreal y al Sporting. Mañana (por hoy) nos costará, como ya costó en Barbastro. Es el partido de su vida y tenemos que igualar su intensidad, fe y coraje», asume Xavi.

La situación no es buena para el equipo azulgrana, que es cuarto en la Liga, a ocho puntos del Girona y a siete del Real Madrid. Pero el entrenador azulgrana no se rinde y saca brillo a sus dos años en el banquillo del equipo de su vida.

«Cuando me fichan, vienen a Qatar y me dicen que el club está muy mal. El objetivo es quedar cuartos, y quedamos segundos. El año pasado el objetivo era ganar la Liga, así me lo hizo saber el presidente, y se ganaron la Liga y la Supercopa», se defiende. «Este año el objetivo es ganar títulos. Se ha perdido uno contra el Madrid. Estuvimos muy mal y pedí perdón. No estuvimos a la altura de este club, pero el primer objetivo era clasificarse para los octavos de la Champions, y sobre todo ganar los títulos importantes: Copa, Liga y Champions», añade.

Se lamenta el entrenador del Barcelona de las bajas que ha sufrido durante toda la temporada. Ha perdido a futbolistas como Raphinha y Ter Stegen, pero es a Gavi al que echa más de menos. «Fue una puñalada en el corazón», dice de la lesión del canterano, del que echa en falta ahora su liderazgo en el campo.