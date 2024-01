El Barcelona mira hacia atrás para seguir hacia delante. Se fija en la final de la Supercopa del año pasado. Era el mismo partido, contra el Real Madrid y en circunstancias parecidas, un Barcelona en busca de su identidad, esa que le conecta con un tiempo muy interior, con el equipo que entrenaba Johan Cruyff.

«Me juego un título, pero llego mucho más desahogado que el año pasado. Hemos ganado, hemos demostrado que este proyecto es ganador, el año pasado se consiguieron dos títulos. Este año llego más tranquilo, con más poso», admite Xavi.

La Supercopa y la Liga del año pasado ayudan a reforzar la posición de Xavi en el banquillo, pero no eliminan las dudas. Y el entrenador se agarra al pasado. «Recuerdo que con el mejor Barça de la historia tuvimos que ir a ganar 2-6 porque si no se nos ponían a un punto. El Madrid reacciona cuando ve un Barça fuerte y ahora ve un Barça fuerte. Vamos a competir, vamos a disputar. Es un escenario ideal. Me motiva, me extramotiva y lo vamos a dar todo para ganar un título», afirma.

Para ganar el Barcelona debe recurrir a sus armas, que Xavi repite de manera constante. «Vamos a intentar hacer un buen partido, dominarlo, imponer nuestra personalidad, nuestra identidad y dominar la pelota», dice. Xavi sigue buscando a Cruyff, al que nombra repetidamente, igual que el ADN Barça. Más como un ideal que como una meta conseguida.

«La idea la tengo clarísima. La identidad, el ADN Barca, quitarle la pelota al Madrid, dominar. Independientemente de si jugamos con tres, cuatro, cinco o seis centrocampistas la idea no cambia. Tener personalidad, superioridad numérica, las triangulaciones. Es la idea que impuso Johan Cruyff. El resultado puede ser mejor o peor, pero esta es nuestra idea y no cambia», dice.

Xavi sigue buscando el juego que le convierta en la tercera generación de la dinastía que comenzó Cruyff y continuó Guardiola. Una búsqueda que para él, además, se convierte en una necesidad y una garantía de supervivencia. «¿Cuándo ha ganado el Barça sin merecerlo? Ha pasado al revés muchas veces, que no hemos ganado cuando lo hemos merecido. En Anoeta este año. Nos pasa en un partido de docenas, pero al contrario no pasa. Jugar bien, dominar la pelota es el escenario ideal, el ADN Barça. Es la manera de jugar, el cómo. Insistiremos en el cómo, en esa personalidad, esa identidad que nos ha hecho ganarnos el respeto del mundo. Hay un contrario que te puede dominar, pero la idea no varía», explica.

Xavi quiere ganar, pero insiste en su idea de que no lo puede hacer de cualquier manera. Para Sergi Roberto, que se estrena como capitán en una final, la sensación es diferente. «Quiero levantar este título. Por supuesto siempre queremos jugar bien y jugando muy bien disfrutas mucho más del partido», dice.