Ha estado probando Zidane durante la pretemporada en busca de la mejor manera de sacar el mejor rendimiento a la plantilla que tiene, pero da la impresión de que no tiene muy claro qué sistema se ajusta más a lo que quiere. En los últimos encuentros de la pasada temporada, el entrenador francés no dejó de anunciar que iban a pasar cosas, que se iban a cambiar nombres y también maneras de jugar, pero las impresiones que ha ido dejando durante el verano es que no ha habido tanto como ha prometido y que está siendo más conservador de lo esperado, aunque los resultados no están acompañando.

Un nombre ha rondado durante toda la pretemporada blanca: Pogba. Fue la primera petición del entrenador y el futbolista que ha intentado fichar el Real Madrid, pero se ha encontrado con el muro del Manchester United. Parece que en el francés empezaba el proyecto de Zidane y que sin él, no tiene claro qué modificar para cambiar los vicios que el equipo fue adquiriendo durante el curso pasado. El entrenador francés no ha querido a Llorente ni quería tener cerca a Ceballos y ahora el centro del campo parece la zona que peor está llevando el paso de los años. Van de Beek es otro de los nombres que ha sonado y estaba casi hecho para llegar al conjunto blanco, pero Zidane no parece convencido. Así, quedan Modric, Kroos y Casemiro como los futbolistas claves, sobre los que tiene que girar el juego del equipo, junto a Isco. Sólo Valverde, que ya estuvo la temporada pasada, da algo de novedad a esa zona tan importante.

En la portería, Keylor Navas y Courtois parecen un buen muro. El guardameta de Costa Rica se despidió de la afición del Bernabéu en el último encuentro de Liga, pero después volvió a los entrenamientos y la salida de Lunin al Valladolid deja bastante claro que no se va a mover En la defensa, han llegado Militao, que apenas ha tenido oportunidades porque llegó más tarde tras jugar la Copa América; y Mendy, el lateral francés que llega para dar relevo a Marcelo. El brasileño es un empeño personal de Zidane, por eso es el jugador que más minutos ha disputado en verano. Tras su mala temporada, recuperarle es fundamental para el buen funcionamiento del Real Madrid. Zizou quiere ver su mejor versión y si no, está Mendy.

Arriba, no hay duda: Benzema se ha ganado ser uno de los líderes de este equipo y Hazard va a ser su acompañante. La lesión de Asensio abre un hueco. Vinicius parecía el elegido, tras sus buenos partidos el curso pasado, pero no parece que Zidane confíe mucho en el joven brasileño. El entrenador quiere otra cosa y piensa que Isco puede jugar ahí o que cuando Ibrahim se recupere puede tener minutos. Rodrygo y Kubo, dos jóvenes que tienen muy buena pinta se van a foguear en el Castilla de Raúl o, en caso del japonés ser cedido. Ésas son las armas con las que aún busca Zidane el sistema ideal.