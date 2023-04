20 millones de viviendas incumplen las condiciones de eficiencia energética en España

Veinte millones de viviendas en España no cumplen condiciones de eficiencia energética, por lo que el anuncio del Gobierno de poner en el mercado viviendas para regular el precio del alquiler es una oportunidad para la descarbonización y regeneración de edificios, con políticas de ahorro de energía para reducir emisiones a la atmósfera, han coincidido expertos consultados por Efe. Según datos de la Asociación para la Renovación Eficiente y Social Urbana con Rehabilitación a Gran Escala (Resurge), unos 20 millones de viviendas en España "no cumplen" las condiciones de eficiencia energética, y sería necesario pasar de "las 30.000 rehabilitaciones anuales a unas 400.000 para cumplir los objetivos europeos" de reducción de emisiones para 2030 y 2050.

El anuncio del Gobierno de actuaciones para impulsar 93.000 viviendas sociales o de alquiler asequible, de nueva construcción o a rehabilitar, financiadas por los fondos europeos o cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) puede ser una coyuntura propicia para cumplir además con los estándares del Código de Edificabilidad en ese sentido que en España son "muy altos".

Así lo ha explicado el científico titular en el Departamento de la Construcción en el Instituto Eduardo Torroja dependiente del CSIC, José Antonio Tenorio, que ha añadido que en España hay reglamentación en construcción desde hace "muchísimos años, no es algo reciente", el tema energético "lleva desde los años 70 con una norma específica" y en el 2006 salió además el Código de Edificación, "en cuya elaboración colaboró el Instituto Torroja". La reglamentación "va cambiando" y las directivas europeas "se trasponen a través de los reglamentos", sobre todo a través del Código Técnico de la Edificación y "todas las viviendas tienen una cédula de habitabilidad" -según la época en la que han sido construidas-, y "por ello, las más antiguas no alcanza los estándares actuales".

Es algo "normal", según Tenorio, quien ha explicado que "sería fantástico" conseguir la renovación de esas casas aprovechando el anuncio del Gobierno, sin embargo, las de nueva construcción sí tendrán que cumplir con los "mínimos estándares de calidad o prestaciones de la reglamentación actual". Según el experto del CSIC, el Código Técnico español tiene unos estándares bastante "altos de calidad y se obliga a tener edificios de consumo energético casi nulo", con un aislamiento determinado, control de la ventilación, de la producción de energía con renovables, "medidas que se han ido recogiendo de forma sucesiva en esta normativa".

En España es "muy aconsejable disponer del recurso solar" para la generación de energía, y cada vez "es más normal" que se pongan paneles en todas las cubiertas que se puede, porque "es económicamente rentable, además hay una tendencia al desplazamiento de los combustibles fósiles por la electricidad para la calefacción y refrigeración por medio de bombas de calor, y cubrir parte de esa energía con la fotovoltaica es bastante rentable", ha incidido. El Código afecta a la seguridad estructural, a la de incendios, a la de adaptabilidad, a las normas de salubridad, del ruido y al ahorro de energía, y, en opinión de Tenorio, España está en legislación en temas de energía en "los estándares más altos en Europa", y se necesita una certificación energética de cada edificio, aunque "quedan cosas por hacer, como la huella de carbono, pero estamos muy avanzados".

Aunque cada edificio tiene sus propias particularidades cuando se proyecta, debe tener unas condiciones de control, unas instalaciones, una posición, una localización, y el arquitecto tiene que estudiar una serie de variables que fija el Código "como mínimos y máximos de consumo de energía global no renovable que está limitada en cuanto a demanda energética del edificio". En cuanto a las ventanas deben tener unas "condiciones de estanqueidad para cumplir con todo el conjunto del edificio, y para comprobarlo se hacen simulaciones, con diferentes herramientas que ya llevan muchos años en el mercado". El Código recoge también las normas para la rehabilitación y renovación de un edificio, dice, y subraya, "si se va a hacer hay que hacerlo bien una sola vez".

Eva Gil, codirectora y cofundadora del estudio de arquitectura elii, ha señalado que "el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ya cuenta con fondos europeos 'Next Generation' para la rehabilitación energética de edificios, porque desde el Ministerio de Teresa Ribera se hizo una apuesta por la regeneración de viviendas y edificios públicos desde hace algún tiempo". Según Gil, "quitando el tono electoral, España tiene que hacer más porque estamos a la cola en la construcción de vivienda de Europa, y nos ganan por goleada en políticas de vivienda pública" o en relación con "otras políticas que no están basadas en la propiedad", porque es necesario concebir la vivienda "no como un bien financiero, sino como parte de un derecho del estado de bienestar de cualquier persona".