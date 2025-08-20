Marruecos lidera la producción y el consumo de plata en Medio Oriente y África del Norte

Marruecos fue el año pasado el principal productor de plata de Medio Oriente y el Norte de África, así como en el consumo, , con un crecimiento anual del 140%, según los últimos datos por MENA, un organismo especializado. Lideró la demanda con 2,7 mil toneladas, lo que representa el 86% del consumo regional, muy por delante de Turquía (259 toneladas) y Argelia (122). El valor financiero del consumo marroquí se estima en unos 92 millones de dólares.

En términos per cápita, la tasa del país magrebí alcanza los 70 kilogramos por cada 1.000 personas, frente a una media mundial de unos 5,4 kilogramos. Este índice registró un crecimiento anual promedio de 14,4% entre 2013 y 2024, lo que refleja un aumento estructural de la demanda interna impulsado por la expansión y la transformación industrial, indica Le360.

A pesar de que la producción regional se estabilizó en 8,3 mil toneladas en 2024, Marruecos consolida su posición, con una producción de 7,8 mil toneladas, equivalente al 95% deltotal de la región, con un valor de 276 millones de dólares.