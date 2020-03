– En los últimos tres años España ha perdido 25.000 autónomos jóvenes: casi 19.000 hombres y 6.000 mujeres. ¿Nosotras aguantamos más y mejor?

– Aguantamos más las mujeres jóvenes y las mayores de 50 años y somos las que mantenemos negocios más duraderos en el tiempo y las que estamos contratando.

– ¿Será tal vez porque somos supervivientes natas, grandes gestoras y porque no tenemos opción? Ahora que se acerca el 8 de marzo conviene recordar que el mercado de trabajo no nos trata muy bien.

– Ser autónomo es muy vocacional porque si no, a ver quién aguanta, pero ciertamente, para muchas mujeres es más factible crearse su propio trabajo que trabajar por cuenta ajena. Así que no nos queda otra.

– ¿Están consiguiendo las nuevas tecnologías sacar a la luz el talento de las mujeres?

– Gracias a las tecnologías hoy es posible incluso ser «de pueblo» y vender a nivel internacional. Han roto barreras y sido claves para potenciar el emprendimiento femenino.

– ¿Un autónomo es un empresario frustrado?

– ¡Un autónomo es más empresario que muchos empresarios! Contando con muchos menos recursos, su empresa es su propio trabajo y muchas veces genera empleo. Yo misma empecé como autónoma vendiendo mi Seat Ibiza y llegué a emplear a 160 personas. Ese desprecio a los autónomos por parte de empresas, instituciones y sociedad es un sinsentido. No entiendo que en este país no se cuide y se mime a quienes son locomotora del empleo. Como dijo Churchill: «Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros, como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos, como el caballo que tira el carro».

– ¿Están mal vistos los autónomos en nuestro país?

– Me duele que Hacienda nos tenga en el punto de mira. Muchas inspecciones van a por el pequeño. Nos ven como defraudadores. ¿Qué va a defraudar un autónomo? Somos personas que arriesgan y luchan por trabajar y crear empleo. Hay meses que cobramos y meses que no. Se nos debería premiar.

– ¿Somos la hermana fea de Europa en esto del trabajo autónomo?

– En Europa te das de alta en 24 horas y los costes son más bajos, pero también hay que decir que allí no se tiene la misma protección social, que aquí además, va mejorando. En España, el autónomo es el único trabajador que tiene que pagar por trabajar –incomprensible–, sin saber si va a poder hacerlo o cobrar el trabajo realizado. Financiamos al Estado pagando por adelantado impuestos... pero nuestro Banco es la familia, porque, sin nómina, no tenemos scoring bancario y para acceder a financiación tienes que hipotecar tu casa. También nos perdemos con la burocracia... y lo que digo es que no hace falta que nos pongan una alfombra roja, aunque deberían, pero por lo menos, que no nos pongan piedras en el camino.

– Más de tres millones de autónomos. Muchos ingresos para el Gobierno. ¿Es ése el problema?

– Hay mucho que mejorar y muchísimo que legislar, pero los autónomos no tenemos tiempo para protestar. Si paramos, no comemos. En época electoral nos ponemos de moda, y luego, nada. Necesitamos una voluntad firme, del color que sea, para dar empuje al tejido productivo de este país. Todos queremos salarios dignos pero no era el momento ahora de subir el SMI porque no generamos esos beneficios. Hay que saber en qué tiempos estamos. Más de un autónomo me ha confesado que tendrá que prescindir de empleados. Queremos sensatez y que se vea la Economía a pie de calle. Sólo habrá diálogo social si remamos todos en una misma dirección: la de crear empleo.