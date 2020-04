Miles de trabajadores no cobrarán el paro hasta mayo por el colapso de la Administración

Ya nadie lo pone en duda. Ni siquiera los ministros de los departamentos más afectados, Yolanda Díaz, en Trabajo, y José Luis Escrivá, en Seguridad Social, han podido “taparlo” por más tiempo pese a que han apelado a “la extraordinaria dedicación y esfuerzo que están realizando todos los trabajadores públicos”. Pero ese esfuerzo no ha sido suficiente para desbloquear el colapso. Pese a que la situación ha mejorado durante los últimos días, el Servicio de Empleo (SEPE) y la Seguridad Social se encuentran al límite de su capacidad y, en muchos casos, acumulan tal cantidad de expedientes laborales por tramitar -Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), bajas, cambios de jornada o aplazamiento de cuotas, entre otros- que cientos de miles de trabajadores no recibirán sus prestaciones en el tiempo y forma que establece la ley, como ya adelantó LA RAZÓN la semana pasada.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado al Gobierno para que complete el refuerzo de plantilla prometido en aquellos departamentos que lo necesiten. Yolanda Díaz aseguró que el SEPE ya había sido reforzado, pero fuentes de este servicio manifestaron a LA RAZÓN que estos refuerzos han llegado con cuentagotas y, “en ningún caso, han sido suficientes para asimilar la enorme cantidad de expedientes recibidos”. Fuentes sindicales han criticado abiertamente los incumplimientos de Díaz, que prometió unos refuerzos que siguen pendientes y que ni siquiera han compensado las bajas temporales que ha sufrido este servicio. “Continuamos esperando la incorporación comprometida de 1.000 efectivos -dentro del Programa Covid-19, por el que se tendrían que haber incorporado funcionarios interinos con un contrato de seis meses, prorrogable hasta un máximo de nueve- que compensasen temporalmente el importante número de bajas y el exceso de trabajo” de los 7.900 trabajadores que integran la plantilla actual del SEPE.

Por esta razón, miles de trabajadores afectados por ERTE o por cese de actividad -en el caso de los autónomos- tendrán que esperar hasta el mes de mayo para poder cobrar las prestaciones por desempleo, pese a que sus empresas tramitaron la suspensión temporal de sus puestos de trabajo el pasado mes de marzo, incluso en los primeros días de la crisis sanitaria. “Tenemos constancia de la avalancha de ERTE que está provocando retrasos en las autorizaciones preceptivas por parte de la autoridad laboral. Plantillas de grandes firmas como Cortefiel, Bijou Brigitte y NH Hoteles, entre otras, tendrán que esperar para recibir la prestación sin que las empresas les aclaren las causas exactas del retraso”, denuncia CSIF.

En la plantilla de la Seguridad Social la situación no es muy distinta y se ha visto agravada por “la falta de previsión en el teletrabajo”, critican desde el sindicato público. “Los equipos informáticos no soportan el trabajo simultáneo de las 5.500 personas autorizadas, por lo que solo se puede sacar entre un 20% y un 25% del total de los expedientes al día”, de ahí que cientos de miles de trabajadores no puedan recibir el dinero que les corresponde hasta el mes próximo, cantidades que deberán cobrar con carácter retroactivo, tanto la parte correspondiente del mes de marzo como de abril. Ante esta situación, los funcionarios que dependen de estos servicios han decidido alargar sus jornadas laborales -incluidos dobles turnos y jornadas festivas- para evitar el colapso del sistema informático, que se ha bloqueado decenas de veces al no soportar el tráfico de las tramitaciones. “Una improvisación más del Gobierno con el teletrabajo”. En los últimos cuatro años la plantilla del SEPE se ha reducido en más de 1.100 efectivos y el organismo sufre una tasa de temporalidad cercana al 20%.

Tal es la situación de atasco administrativo, que el propio ministro Escrivá ha tenido que reconocer esta situación y anunciar que “los problemas se van a ir desatascando poco a poco. Nadie se va a quedar sin cobrar su prestación. Más allá de algún cuello de botella que pueda estar produciéndose, los pagos llegarán. Estamos todos comprometidos en agilizar los procedimientos lo mas rápido posible”, defendió Escrivá en una entrevista en Espejo Público, de Antena 3. El ministro ha defendido la gestión del Gobierno y se ha limitado a recordar que hay que “ser conscientes de la dimensión del reto para el SEPE y la Seguridad Social que supone tener que gestionar millones de prestaciones y hacerlo en tiempo récord”.