“Más de 100 aseguradoras hemos creado un fondo de 37 millones de euros para proteger a 700.000 profesionales sanitarios”

– Directora regional y de innovación de Mapfre RE, a cargo de 30 países. Vive un momento de enorme responsabilidad con esta pandemia mundial...

– Somos la reaseguradora de Mapfre. Trabajamos B2B en más de 100 países y somos un servicio esencial porque aseguramos los seguros, contribuimos al pago de indemnizaciones y reconstrucción tras terremotos, tsunamis...

– Los seguros, sin embargo, no suelen cubrir pandemias, por lo que en esta ocasión ¿qué podemos esperar?

– Es cierto. Pero en esta crisis, todos los sectores de la economía se ven afectados. El reaseguro trabaja todo: la actividad empresarial, autónomos, empresas, industrias... Se ha paralizado la actividad o se ha transformado e incluso duplicado la producción, y eso afecta al reaseguro. Por nuestra parte, más de 100 aseguradoras coordinadas a través de Unespa hemos creado un fondo extraordinario de 37 millones de euros para proteger a médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, conductores de ambulancia de centros públicos y privados... todas las personas vinculadas a la lucha contra esta epidemia. En menos de 48 horas se cerró esta iniciativa que vertebra la voluntad del sector y es la mayor póliza colectiva de este tipo jamás suscrita en España. Cubrirá a 700.000 personas. En caso de fallecimiento el dinero lo recibirán los herederos, hay un subsidio de hospitalización y la cobertura tiene carácter retroactivo desde el 14 de marzo hasta el 13 de septiembre. Se desconoce mucho nuestro papel social. Muchas cosas se reconstruyen tras una crisis porque hay compañías aseguradoras detrás.

– ¿Cómo sabrán si alguien ha fallecido por coronavirus? No se están haciendo tests.

– Las iniciativas van más rápido que las decisiones. La falta de tests no podía ser óbice para no avanzar. Pero es verdad que, a día de hoy, todo tiene que ver con que tengas un test hecho, que esa muerte contabilice como tal.

– ¿Cómo se plantea Mapfre RE la desescalada?

– Habrá que poner los pies en la tierra: mientras no haya una vacuna aprobada y disponible no será posible una operativa completamente normal. Y los empleados no pueden volver a trabajar al 100% con los niños en casa. Esto nos lleva casi a septiembre y requiere de un plan. Las empresas grandes tendrán que flexibilizar la conciliación. Es más difícil para las pequeñas, que son un 95% de nuestro tejido empresarial.

– ¿En la crisis está la oportunidad?

– Sin duda se van a generar muchas oportunidades. Soy muy fan de Israel, lo conozco bien. Allí han identificado el Covid como una oportunidad y ya trabajan en nuevas líneas de acción: salud, nutrición, tercera edad... todo lo que se está poniendo encima de la mesa son las asignaturas pendientes de las sociedades avanzadas. Cada vez tenemos más conocimientos y la recuperación va a venir. Habrá un final feliz.

– ¿La globalización fue un error?

– No veo marcha atrás. Soy una gran defensora de la globalización bien entendida y ciudadana del mundo. Las diferencias en este mismo país o entre comunidades estaban encima de la mesa hace un mes, es increíble, y lo que tengo claro es que quienes nos van a sacar de esa crisis somos tú, yo y los ciudadanos, no los gobiernos, ni la OMS, ni la ONU y lo dice alguien que empezó su carrera en ACNUR. Están surgiendo lazos de cooperación «no oficiales» entre personas y organismos. Hablé con un científico español que tiene una «start-up» superinteresante de «smartcities» y que trabaja con Colombia y Brasil. Hacen falta ciudades innovadoras en tecnología, cuidados, ecosistemas sanos... ya habían empezado pero ahora es todo aún más acuciante y sin duda los Gobiernos y entidades privadas pondrán todo su interés en apoyar proyectos así.