SOS de las pymes: “O nos ayudan o no podremos subir la persiana tras la crisis”

Las pymes están al borde de su resistencia y a la espera de que el Gobierno clarifique la desescalada, flexibilice el acceso a la financiación y facilite una vuelta al trabajo de las plantillas ordenada y por etapas. “Es una temeridad que se diga que no se volverá a la actividad hasta diciembre porque hace mucho daño y crea una enorme incertidumbre entre las empresas. Y tampoco entendemos que se las obligue a mantener todos los empleos de forma obligatoria durante seis meses sin saber las circunstancias que depararán sus ingresos y su negocio. Eso puede obligar a miles de pymes a cerrar por no poder mantener esos empleos”. Con esta contundencia se manifestó el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, durante la presentación del segundo barómetro ‘La pyme habla’, y lanzó un SOS al Gobierno para que se replantee obligar a las pymes a mantener los empleos por decreto porque una empresa o un sector en el que se haya aplicado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) “no va a volver a la actividad de forma inmediata y en la misma situación que antes de esta crisis. Debe tenerse en cuenta que, a medida que vaya mejorando la situación, se deberá ir progresivamente rescatando a los trabajadores afectados, reincorporándolos totalmente o incrementando sus jornadas, porque todo lo demás, será adulterar esa norma, que lleva muchísimos años en nuestro ordenamiento jurídico”.

En la rueda de prensa telemática para exponer los datos de su última encuesta volvió a pedir al Ministerio de Trabajo un acuerdo para la extensión de los ERTE por fuerza mayor más allá del periodo de alarma, después de que la propia Yolanda Díaz haya abierto esta posibilidad. “Seguimos negociando, pero el Gobierno debe entender que la actividad económica no se levanta por real decreto”, aseveró, antes de explicar que “los ERTE no pueden tener una fecha de caducidad según el calendario, sino que deben ajustarse a la situación real de cada empresa o sector” -todos los ERTE por fuerza mayor deben finalizar con el estado de alarma-. Cuerva también quiso poner énfasis sobre que no solo el turismo y el comercio han perdido ingresos y facturación, sino que “cientos de miles de empresas de otros sectores están en la misma situación y diferenciar cuáles tienen que ser ERTE de fuerza mayor y cuáles no tras el periodo de alarma resulta imposible de determinar. Y el Gobierno debe tenerlo en cuenta”. De momento, Cepyme ha confirmado que no se ha cerrado ningún acuerdo con el Gobierno sobre la extensión de estos expedientes ni tampoco se ha cerrado un plan de desescalada que facilite la vuelta a la actividad de forma ordenada. “Necesitamos un plan contundente y claro, que determine cuál es la ruta a seguir, porque las medidas aplicadas hasta el momento no están siendo suficientes”.

El presidente de la patronal de las pymes también recordó al Ejecutivo que le presentaron una batería de medidas económicas para mejorar la situación de las empresas y todavía no han obtenido respuesta, como una moratoria real de seis meses en el pago de impuestos -“la aprobada de un mes no soluciona el problema, solo lo retrasa sin aportar nada, los días son siglos para las pymes”, ha dicho Cuerva-; una mayor flexibilización para acceder a los préstamos avalados por el ICO y que se relajen sus condiciones -“son enormes las dificultades y los trámites que se exigen”-; que se facilite la protección sanitaria de los trabajadores de las pymes -“es muy difícil para las empresas acceder a materiales de protección para poder proteger a sus plantillas”-; que se apruebe con urgencia moratorias o ayudas a los arrendamientos mercantiles -"que ahogan a muchas pymes que no tienen ingresos y deben seguir pagándolos”-;que se vuelva a activar “un plan de pago a proveedores, que en su día funcionó muy bien y que aliviaría la situación de muchas pymes que necesitan ese dinero adeudado por la Administración de forma urgente”, y que se permita la utilización del superávit de 30.000 millones de las entidades locales para dedicarlo a abonar esas facturas; y, finalmente, que se cree un “un fondo de ayudas directa para las pymes, para que llegue liquidez de forma inmediata. O nos ayudan o de lo contrario muchas no abrirán la persiana tras la pandemia”, concluyó Cuerva.