Bruselas propone reducir los pesticidas para tener una agricultura “verde”

Bruselas quiere que todas las políticas europeas estén teñidas de verde. Por eso, ayer presentó la estrategia «De la granja a la mesa» con el objetivo de transformar la cadena alimentaria europea para que sea más respetuosa con el medio ambiente y que el club comunitario esté libre de emisiones de gases con efecto invernadero en 2050. Aunque el documento desvelado no es todavía una propuesta legislativa, en este primer texto el Ejecutivo comunitario propone que la cuarta parte de la superficie agrícola europea sea ecológica, la reducción en el uso de fertilizantes de «al menos el 20%» y en fitosanitarios al 50% y también el recorte a la mitad de los antibióticos utilizados por los animales de granja y la acuicultura. Todos estos objetivos deberán ser una realidad en 2030. Para que los ciudadanos europeos sean conscientes de estos esfuerzos y los consumidores puedan elegir con la suficiente información, Bruselas propone un nuevo etiquetado.

La iniciativa que ha sido acogida con júbilo por los asociaciones medioambientales pero ha puesto de uñas a los agricultores. El comité de organizaciones agrarias y cooperativas comunitarias (COPA- COGEPA) se queja de que el Ejecutivo comunitario no ha llevado a cabo estudios de impacto antes de plantear estas metas y que no otorga suficiente tiempo y dinero a los agricultores y ganaderos para que se adapten a esta nueva realidad. Esta asociación también lamenta que Bruselas no haya tenido en cuenta las consecuencias del coronavirus y advierte de que estos nuevos requisitos tan sólo conseguirán que la producción agrícola comunitaria se deslocalice a otras partes del planeta.

El PP Europeo también tiene reticencias. Según el eurodiputado español Juan Ignacio Zoido, «apostamos por una agricultura más sostenible, pero los socialistas europeos pretenden imponer su ideología a costa del trabajo de los agricultores y ganaderos. No puede haber una estrategia de la granja a la mesa sin tener en cuenta a la granja».

Bruselas, sin embargo, sostiene que los avances tecnológicos aumentarán la productividad y reducirán costes, a la vez que los mayores estándares de calidad supondrán nuevas oportunidades para la exportación.

Biodiversidad

Este plan viene acompañado de otro documento para proteger la biodiversidad europea y que tiene como objetivo que, de aquí al año 2030, el 30% de las campos y mares en territorio comunitario hayan sido declarados como áreas protegidas y se haya recuperado “al menos el 10%” de las superficies agrícolas. Según los datos de Ejecutivo comunitario, las especies salvajes se han reducido en un 60% en los últimos 40 años y 1 millón de ellas se encuentran ahora mismo en peligro de extinción. Bruselas desbloqueará 20.000 millones de euros al año para defender al biodiversidad dentro del denominado Pacto Verde que se financiará a través del nuevo marco presupuestario europeo 2021- 27.

“La crisis del coronavirus nos ha enseñado lo vulnerables que somos y lo importante que es restaurar el equilibrio entre la actividad humana y la naturaleza. El cambio climático y la pérdida de la biodiversidad son una claro y presente peligro para la humanidad”, aseguró ayer el vicepresidente del ejecutivo comunitario Frans Timmermans.