Iberia resolverá “a favor o en contra” la compra de Air Europa antes de fin de año pero no pagará 1.000 millones

Iberia se ha dado un plazo de cinco meses para resolver la negociación sobre Air Europa. El presidente de la aerolínea, Luis Gallego, ha asegurado hoy que, aunque no hay un plazo establecido de firma del acuerdo, a IAG -matriz de Iberia- le gustaría tener una solución, en el sentido que fuera, “antes de final de año”. La que fuera aerolínea de bandera española sigue interesada en compra de la compañía aérea del Grupo Globalia, pero no a cualquier precio. Y menos a los 1.000 millones de euros que se pactaron en noviembre del pasado año para cerrar la operación. Gallego ha asegurado que, en el contexto actual, ese pacto “carece de sentido”, por lo que ambas compañías tratarán de negociar unas condiciones distintas “que se ajusten a la nueva realidad”. Por eso, ha añadido, “si llegamos a un punto de encuentro que sea bueno para ambas partes la haremos; si no, no la haremos”.

De las palabras de Gallego se infiere, no obstante, que a Iberia le sigue interesando cerrar el acuerdo. Según ha asegurado, el turismo español se va a recuperar mejor “con una Air Europa dentro de IAG que fuera”. IAG considera que no hay que analizar la operación a la luz de la situación actual, en la que “todo es un desastre”, sino con las luces largas. El holding considera que una compañía como Air Europa podría aportar valor en el medio y largo plazo ya que tiene sentido el valor estratégico que aporta para reforzar el “hub” de Madrid, para dar nuevas oportunidades a clientes, seguir compitiendo con los grandes aeropuertos europeos y, en general, como gran propuesta de valor para España y para su competitividad.

No al fondo de ayuda

Aunque el Gobierno articuló el fondo de ayuda a compañías estratégicas de 10.000 millones de euros con una salvaguarda que permitiera a Iberia beneficiarse de ellas sin necesidad de que ello obstaculizase la operación, Gallego ha dejado de momento la puerta cerrada a esta ayuda. El directivo ha asegurado que la ampliación de capital de 2.750 millones de euros anunciada hoy por IAG será “suficiente” para las necesidades que va a tener el grupo confiando en que se recupere la demanda. Eso sí, el presidente de Iberia ha asegurado que van a vigilar muy de cerca las ayudas que han concedido algunos estados para velar que se ajusten a la competencia. “No estamos de acuerdo en que compañías que ya de por sí antes del coronavirus tenían unos resultados y una gestión pésima se puedan beneficiar de cualquier tipo de ayuda”, advirtió.

Lo que sí está en los planes de Iberia es un ajuste de plantilla. Gallego ha confiado en que se extienda el plazo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta final de año, momento en el que se sentarán con la representación de los trabajadores para ver cómo ajustan “la supervivencia de la compañía”, habida cuenta de que la demanda no recuperará los niveles de 2019 hasta finales de 2023 o principio de 2024.