Las claves de trabajar desde casa

¿Cómo se está extendiendo el teletrabajo en España?

Antes de la pandemia, solo un 4,8% de los españoles teletrabajaba más de la mitad de sus jornadas. Sin embargo, después del confinamiento este la tasa de teletrabajo se sitúa en el 30,2%, según datos del Banco de España. En concreto, durante las semanas de restricciones por la pandemia, el porcentaje se incrementó hasta el 34% del total.

¿Y en relación a otros países de Europa?

Según cifras oficiales, antes de la pandemia, en 2019, el 5% de los europeos trabajaba desde casa, un porcentaje que se disparó hasta el 37% en abril de 2020. Esto sitúa a España por debajo de la media. No obstante, la mayoría de los países europeos no cuenta con una regulación específica como la aprobada en España. Por ejemplo, Alemania no tiene una ley concreta, Francia se plantea actualizar su regulación debido a los nuevos escenarios surgidos durante la pandemia y en Reino Unido el teletrabajo solo aparece como una medida de trabajo flexible.

¿Cuál es el perfil del teletrabajador?

Hasta 2019, la mayoría de los trabajadores eran mayores de 55 años. Entre ellos había y sigue habiendo muchos autónomos. En concreto, el año pasado, un 15% de quienes teletrabajan lo hacían por cuenta propia. No obstante, la pandemia ha rejuvenecido su perfil. Ahora la mayoría corresponde a trabajadores de entre 25 y 45 años.

¿Cuál es la capital del teletrabajo en España?

En 2020 la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza con más ocupados teletrabajando (26,6% del total), seguida de Cataluña (18,5%). Murcia (10,6%) y Canarias (9,6%) ocupan las últimas posiciones.

¿Cuánto tiempo tienen las empresas para adaptarse a la nueva norma?

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señaló que las empresas tendrán 20 días para adaptarse a la nueva regulación.

¿Todo el trabajo a distancia es teletrabajo?

Más allá del trabajo presencial, la futura ley distingue entre trabajo a distancia, como actividad laboral desde el domicilio o el lugar elegido por el trabajador, con carácter regular; y teletrabajo, como el trabajo a distancia realizado exclusivamente o de manera prevalente por medios y sistemas informáticos o telemáticos.

¿Cuánto se puede llegar a ahorrar?

Aunque no hay una cifra de ahorro concreta, según la encuesta «Los españoles quieren teletrabajar. Encuesta y análisis sobre el teletrabajo en España» de la Cámara de Comercio, la horquilla está entre 264 euros y 1.276 euros al año, si se trabajara la mitad del tiempo desde casa. Esto se debe a un ahorro en gasolina, billetes de transporte público y comida, ya que se reducen o suprimen las comidas fuera de casa.

¿Los españoles quieren teletrabajar?

Al 84% de los españoles les gustaría teletrabajar dos o tres días a la semana, según la misma encuesta de la Cámara de Comercio de España.

¿Mejora la eficiencia y productividad?

El teletrabajo reduce el absentismo laboral. Con el teletrabajo, la efectividad puede dejar de depender de estar unas horas concretas frente al ordenador y fomenta los modelos basados en objetivos de carga de trabajo, que se adaptan mucho mejor a las necesidades horarias de cada empleado, lo que aumenta su bienestar y productividad.

¿Tiene ventajas para las empresas?

En aquellos trabajos que sea posible teletrabajar, las empresas también podrán ahorrar en los costes que generan los espacios de trabajo, como alquiler, limpieza, mobiliario, seguridad, mantenimiento, comedor, consumo de energía, etc. Además, se reducen las interacciones entre trabajadores, por lo que aparte de aumentar la productividad se reducen los conflictos personales que pueden surgir en los puestos presenciales. En el lado contrario, algunos empresarios consideran que les perjudica, ya que fomenta la picaresca para trabajar menos horas.

¿Existe una verdadera desconexión digital?

Aunque la nueva ley de teletrabajo recoge este derecho, así como la obligación de aplicar el registro horario, lo cierto es que hasta el momento el 74% de las personas que teletrabajan revisa el correo electrónico fuera del horario laboral, frente al 59% de los que no trabajan desde casa, según un estudio publicado por GlobalWebIndex.

¿Todos los trabajadores cuentan con los medios necesarios?

La nueva ley recoge el derecho a la dotación suficiente de medios, equipos y herramientas, cuyo coste correrá a cargo de la empresa. Esta es una de las principales reivindicaciones de los trabajadores. Según la encuesta de la Cámara de Comercio, el 41% reclama mejores recursos técnicos, como ordenador y acceso a internet y, aunque un 63% considera que las condiciones de su vivienda le permiten teletrabajar, un 18% afirma que tendría que hacer reformas menores.