Estos son los detalles del acuerdo entre Trump y Apple para "americanizar" el iPhone

Apple y el presidente Donald Trump han alcanzado un acuerdo histórico que transformará la fabricación de componentes tecnológicos en Estados Unidos. Tras intensas negociaciones marcadas por la amenaza de un arancel del 100% sobre los semiconductores importados, la compañía de Tim Cook se ha comprometido a realizar una inversión de 600.000 millones de dólares (552.000 millones de euros) durante los próximos cuatro años, según anunció el pasado 20 de agosto de 2025.

El origen de este pacto radica en la extrema dependencia de Apple de una cadena de suministro global, con 2.700 piezas provenientes de 187 proveedores en 28 países, principalmente China. Trump decidió explotar esta vulnerabilidad mediante una estrategia de aranceles quirúrgica, imponiendo gravámenes del 100% sobre las importaciones de semiconductores, componentes esenciales para todos los productos de la marca.

La estrategia de negociación

Frente a esta presión, Apple se encontró en un dilema financiero crítico. Los aranceles existentes ya habían costado a la empresa 800 millones de dólares (736 millones de euros) en el trimestre de junio, con proyecciones de 1.100 millones adicionales (1.012 millones de euros) para septiembre. Tim Cook optó por una solución intermedia, volando a la Casa Blanca con una contrapropuesta que incluía una inversión masiva en fabricación de componentes, infraestructura de inteligencia artificial y empleo local, sin trasladar completamente el ensamblaje final del iPhone.

El acuerdo final incluye la construcción de una nave de servidores de IA de 230.000metros cuadrados en Houston en 2026, además de asociaciones con empresas como GlobalFoundries y Amkor para la producción de chips en Nueva York y Arizona. Como gesto simbólico, Cook presentó al presidente una placa de vidrio sobre base de oro de 24 quilates fabricada en California, sellando así una alianza que beneficia tanto los intereses económicos de Apple como la agenda política de "America First" de Trump.