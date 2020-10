Los hogares más pobres, los grandes paganos de la subida del IVA a los refrescos

La cadena agroalimentaria ha sacado hoy la artillería para disparar contra el plan elevado por el Gobierno a Bruselas que pretende elevar del 10 al 21% el IVA de las bebidas azucaradas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Representantes del sector de la alimentación y las bebidas (Fiab), los supermercados (Asedas), de los fabricantes (Aecoc), de la hostelería (Marcas de Restauración) y del agrícola (Asaja) han insistido hoy de que se trata de una medida injusta, recaudatoria, discriminatoria, que llega en el peor momento y que, además, no será efectiva para uno de los fines que, presuntamente, persigue: combatir el sobrepeso y la obesidad.

Para demostrar lo ineficaz del planteamiento del Ejecutivo, la cadena agroalimentaria se apoya en un informe sobre fiscalidad a alimentos y bebidas que ha elaborado la consultora PwC y una de cuyas conclusiones es que, si la medida finalmente se aprueba, acabará restando al sector unas ventas similares a lo que recaudará, unos 400 millones de euros. Además, los hogares con las rentas más bajas se acabarán convirtiendo en los paganos de la medida.

Según ha explicado Anna Merino, directora de Estrategias Económicas de PwC, el estudio ha analizado si el incremento del IVA realmente sería capaz de cumplir con su objetivo de combatir el sobrepeso y, con ello, minorar la factura sanitaria ligada a este problema. Y la conclusión es que no parece que la subida vaya a lograr ni su objetivo extrafiscal ni vaya a ser económica rentable. Para apoyar la primera afirmación, el análisis se apoya en lo que ha ocurrido en otros países que han recurrido a tasas para gravar los azúcares. Como ya publicó LA RAZÓN en su edición del pasado día 17, las experiencias de países como Francia o México, que los aprobaron hace décadas, demuestran para PwC que no están probados los efectos de estas medidas contra la obesidad. En ambos existe ahora mismo precisamente un debate creciente sobre si eliminarlas para no perjudicar económicamente al sector. Otros países como Dinamarca o Eslovenia los suprimieron rápidamente tras comprobar las importantes distorsiones económicas que generaban.

Pagan las consumidores más pobres

En el caso de España, PwC considera que la medida tendría un impacto significativo en la cadena agroalimentaria. Hasta el punto de que, si el Estado prevé recaudar 400 millones de euros, la facturación de la cadena de valor podría llegar a perder hasta 370 millones, según ha advertido Merino, que ha asegurado que las estimaciones que han hecho han sido “conservadoras”. Una pérdida de ventas que, además, comportaría una pérdida añadida de recaudación. El incremento, según PwC, es además muy poco equitativo porque los hogares con un nivel socioeconómico más bajo (4,7 millones), que representan el 17% de la renta nacional, acabarían suponiendo según sus cálculos el 22% de la recaudación del impuesto.

En cuanto al empleo, el estudio calcula que podrían llegar a perderse hasta 6.165 puestos de trabajo. Aunque se trate de un sector muy resiliente por vender productos de primera necesidad, Mauricio García Quevedo, director general de Fiab, ha asegurado que no son ajenos a la crisis del coronavirus y que este año desaparecerán 850 de sus empresas. Además, el estudio de PwC asegura que la subida tendría otros efectos colaterales como su impacto en el mundo rural donde se produce la materia prima, en un momento en que la desploblación es otro de los retos a los que se enfrenta el país.

En opinión de García Quevedo, y ante la gravedad de la crisis económica en que se encuentra sumida España por el coronavirus, “no es el momento de subir impuestos. Las medidas fiscales deben tomarse cuando la economía se reactive”, ha asegurado.