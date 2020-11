¿Es seguro comprar en Aliexpress?

Entre los motivos que convierten a Aliexpress en un gigante del comercio online también está su seguridad. La plataforma es líder en ventas en jornadas de rebajas como el actual “Día del Soltero”. Millones de personas en todo el mundo gastan dinero en productos de su plataforma, un hecho que respalda su fiabilidad. No obstante, algunos compradores todavía tienen dudas. Lo cierto es que comprar en Aliexpress es igual de fiable que hacerlo en cualquier otra plataforma del estilo como Amazon o Shein. Ofrece medidas de protección al consumidor, pero este siempre está expuesto a engaños por parte de los vendedores. Estas son las herramientas de protección que ofrece la multinacional china y los aspectos que debería mejorar según la OCU.

Deficiencias en la protección al consumidor

En mayo de 2019, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció que los términos y condiciones de los contratos de Aliexpress no respetan los derechos de los consumidores que reconoce la Unión Europea. Entre ellos:

En los términos del contrato de Aliexpress se indica que, en caso de conflicto entre comprador y vendedor, si no hay acuerdo amistoso, el arbitraje deberá decidirse en Hong Kong , cuando la legislación de la Unión Europea indica que el usuario tiene derecho a emprender acciones legales ante un tribunal de su jurisdicción.

La normativa europea reconoce a los usuarios que realicen compras online un plazo de desistimiento de 14 días : en ese periodo de tiempo pueden devolver el producto comprado sin dar explicaciones, pero AliExpress no lo permite.

La información contractual no aparece en la lengua del país de destino (normalmente está solo en inglés).

En sus términos y condiciones no hace referencia al periodo de garantía de los productos.

Consejos para comprar de forma segura

Hay dos consejos principales para comprar de forma segura en Aliexpress. El primero es ser prudente y comprobar la puntuación, los comentarios y los artículos vendidos por la tienda o vendedor. De esta manera, evitará productos de mala calidad o engañosos. El segundo es pagar solo dentro de la plataforma de Aliexpress. De esta manera, si el pedido no llega, llega defectuoso o no se ajusta a la descripción, tendrá la garantía de reembolso. Si el vendedor le pide que pague fuera de la plataforma a cambio de un atractivo descuento, no lo acepte. Aliexpress no puede intervenir en esos casos si acaba siendo un fraude.

Abrir disputa

Desde que le envían la compra tiene 60 días de protección. Durante ese periodo, si el producto no llega o llega en malas condiciones es el momento de abrir una disputa con el vendedor. Solo tendrá que localizar su pedido en la web o app de Aliexpress y hacer clic sobre “Abrir disputa”. Entonces tendrá la opción de pedir solo el reembolso o reembolso y devolver el artículo. Esta última es una opción poco aconsejable si el producto es chino, ya que deberá pagar usted los gastos de envío, lo cual no será muy rentable, a no ser que se trate de un producto de precio elevado como un móvil. Si ha realizado el pedido en Aliexpress España los gastos de envío serán más baratos o incluso inexistentes. Una vez abierta, deberá especificar el motivo de la disputa y el vendedor tendrá un plazo para contestar. Si no lo hace, la disputa se cierra a su favor. Si contesta pero no hay acuerdo, Aliexpress resolverá la disputa y le reembolsará o no el dinero, según considere. El plazo de reembolso es de 15 días.

Dentro de las posibles respuestas del vendedor, es muy probable que este no quiera devolverle el dinero, o solo le ofrezca una devolución muy inferior al precio original. También puede darse el caso de que le pida que devuelva primero el producto para poder reembolsarle el 100% del dinero. En estos casos nunca cierre la disputa o acepte las condiciones que le ofrece ya que son engañosas. Los pagos se realizan a la propia plataforma de Aliexpress, no directamente al vendedor, por lo que si el producto está en mal estado la devolución depende exclusivamente de Aliexpress. Lo único que quiere el vendedor en estos casos es agotar el tiempo de protección y conseguir que usted pague el envío del producto de vuelta a China.

Servicio al cliente

Aliexpress cuenta también con un apartado de atención al cliente. Al final de la página está la opción de chatear con un agente. En este mismo apartado podrá gestionar sus disputas y recurrir el pago. Para conocer más detalles sobre los derechos del consumidor en Aliexpress, el gigante del comercio online cuenta con el apartado “Protección del comprador”.