El Gobierno sigue negando el paro a miles de autónomos

«Por no encontrase percibiendo a 30 de junio la prestación por cese de actividad extraordinaria y haber cotizado más de 12 meses le ha sido denegada su solicitud». Esta es la desagradable sorpresa que miles autónomos están recibiendo por parte de las mutuas cuando intentan acceder a la ayuda en esta segunda ola de la pandemia. Se les deniega la prestación de forma sistemática amparándose en un defecto de forma en la redacción del decreto ley de 29 de septiembre, que prorrogaba, de nuevo, los ERTE y las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero del próximo año.

Esta anomalía ha provocado que a pesar de que se esté al corriente del pago de las cuotas y se tenga cotizado un periodo mínimo de 12 meses continuados no se tiene acceso a la prestación por no haberla solicitado con anterioridad al 30 de junio –situación que sí se les concede a los que tienen cotizados menos de 12 meses– y se quedan fuera del resto de ayudas aduciendo que no se cumplen los requisitos. La misma situación la están sufriendo los trabajadores por cuenta propia que han estado de baja por incapacidad laboral temporal (ILT).

Las asociaciones de autónomos han trasladado esta problemática al Ministerio de Seguridad Social, cuyo director general de Ordenación, Borja Suárez, se comprometió a estudiarlo y subsanarlo «de inmediato». Así se lo comunicó a Eduardo Abad, presidente de UPTA, que ha confirmado a este diario que «nos ha trasladado que el problema existe y que se va a arreglar».

En teoría, Seguridad Social debe dar una instrucción interna a las mutuas –las que tienen la competencia para conceder o denegar las prestaciones– para que a partir de ahora se concedan este tipo de solicitudes. Sin embargo, fuentes ministeriales han negado que se vaya a realizar dicha corrección. «Es lo que se pactó con las asociaciones y no se planea ningún cambio. Cualquier autónomo puede acogerse a la prestación ordinaria», dicen.

Pero miles de ellos no quieren cerrar su negocio sino solo intentar solventar este mal momento. La realidad es que los que estaban en situación de baja y los que prefirieron aguantar y seguir con su actividad se han visto discriminados, y mutuas y Ministerio siguen enrocados y sin dar marcha atrás.