Los ERTE y las prestaciones a autónomos se extenderán hasta el verano

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha confirmado que las medidas de “hibernación, de protección” -como los ERTE o las ayudas a autónomos- se van a mantener durante el próximo semestre del año evitando así mayores ajustes en el empleo. También ha reconocido que “obviamente” va a haber reestructuraciones de empleo en algunos sectores pero que viendo “lo que ha ido ocurriendo hasta ahora” hay “razones para ser optimista” y que, de forma agregada, dado que el sistema de “protección, de hibernación está funcionando” siga manteniendo el tejido productivo “intacto” y el empleo. “Lo vamos a seguir manteniendo en el próximo semestre del año”, ha avanzado en una entrevista en TVE. “Va a haber algunos ajustes seguro (...) pero (...) va a ser menor de lo que se dice”, ha valorado Escrivá que ha destacado el papel que han tenido los ERTE en los “positivos” datos de empleo de octubre y noviembre.

Asimismo, sobre las cifras de paro, el titular de Seguridad Social ha resaltado que el principal mensaje que extrae de los datos de noviembre es que las medidas puestas en marcha de protección de rentas y los distintos modelos de ERTE están funcionando “bien”, porque no está habiendo despidos. Para el ministro, este crecimiento de la afiliación se debe “fundamentalmente” a que hay sectores que siguen recuperándose y no se están viendo afectados por las restricciones administrativas, “al mismo tiempo que los que sí se están afectando tienen la posibilidad de acogerse a las distintas medidas de proyección y no están teniendo necesidad de despedir”.

Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha reconocido que no va a llegar “ni de lejos” a los 850.000 hogares que se preveía cuando se creó. Tal y como explicó el propio Escrivá este miércoles en el Congreso, en los meses en los que lleva activa esta prestación se han recogido y tramitado más de 1,2 millones de solicitudes, de las que se han aceptado 160.000, que son los hogares que en la actualidad reciben el IMV. Aunque el ministro ha puesto en valor el trabajo de la administración, que ha calificado de “hito”, para gestionar un número de documentos tan “elevado”, ha indicado que hay que “evaluar” la prestación como, en general, cree que se debe hacer “con las políticas públicas” para “ajustarlas”.

En concreto, tienen previsto empezar en enero con una evaluación de la prestación y por qué no se va a llegar a la cifra de hogares catalogada. “No sabemos si los niveles de renta y patrimonio establecidos es más elevado de lo que pensábamos”, ha indicado, para explicado que algunas de las solicitudes rechazadas se debe a que los hogares superan los límites de renta y patrimonio exigidos para recibir la ayuda.

También ha señalado que existe una parte que tiene problemas “con la definición de unidad de convivencia”. En este sentido, ha indicado que el Ministerio está trabajando con las ONG “intensamente”, ya que son ellas las que trabajan con las familias más vulnerables y, según ha explicado, les están ayudando a presentar las solicitudes del IMV.

El ministro también ha sido preguntado por la posibilidad de que esta situación sea consecuencia de la “complicación” de rellenar los documentos que pide el Ministerio. La periodista ha explicado a Escrivá que un estudio ha advertido de que no eran claros, ni el lenguaje accesible. El responsable de Inclusión ha asegurado que él ha entrado en la web de la prestación y ha pasado por el proceso y señala que el mayor proceso puedan ser los documentos ha añadir, una gestión que, según ha indicado, se ha mejorado eliminando la exigencia de alguno de estos papeles que la propia Administración podía conseguir de forma interna.

Aunque ha indicado que tiene “la mejor de las impresiones de ‘Prodigioso volcán’” y ha reconocido que “hay margen para mejorar la amistosidad” con la que la Administración se dirige a los ciudadanos, Escrivá ha apuntado que se han presentado 1,2 millones de solicitudes al IMV, por lo que el sistema ha permitido que muchos hogares hayan podido acceder a la prestación.