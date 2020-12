El Gobierno aprobará el martes el decreto antidesahucios con compensaciones a los propietarios

El decreto para prohibir los desahucios a hogares en alquiler sin alternativa habitacional “digna” hasta el 9 de mayo ha entrado en la recta final. Si no hay un terremoto de última hora, la norma se aprobará muy probablemente en el Consejo de Ministros del próximo martes. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha explicado hoy en Valladolid que, aunque faltan por cerrar algunos flecos, el documento se va a abordar hoy en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Este órgano debe decidir si existe suficiente “consenso y claridad” sobre el texto normativo y, en caso de que los trabajos estén “maduros”, podría ir al próximo consejo o al siguiente si se cierra el consenso. No obstante, otras fuentes del Ejecutivo dan por seguro que se aprobará la próxima semana. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha declarado a La Sexta que “acabamos de cerrar un acuerdo sobre la ley de los desahucios y vamos poquito a poco avanzando, como cualquier gobierno de coalición de Europa”.

Aunque entre los asuntos que quedarían por resolver podría estar la cuestión de la compensación para los grandes tenedores por permitir que sus viviendas sigan ocupadas mientras se encuentra una solución habitacional para los inquilinos, desde Podemos se asume que, en esta ocasión, se acabará imponiendo la posición de su socio de Gobierno. Ábalos se ha mostrado partidario de compensar a los propietarios para evitar posibles problemas jurídicos, aunque, según ha explicado, ello no pasa necesariamente por hacerlo a través de una contraprestación económica.

“No estamos cómodos”

No obstante, a la formación morada le sigue pareciendo una mala solución. En una entrevista con Europa Press, la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha reconocido que Unidas Podemos no se siente “especialmente cómodo” respecto a la compensación a los grandes tenedores de vivienda ante la suspensión de desahucios, pues estas entidades tienen que “asumir una responsabilidad” al estar haciendo negocio “con un bien de primera necesidad” como es la vivienda. Por tanto, ha destacado la importancia de que los grandes tenedores pongan sus viviendas vacías a disposición de las familias vulnerables mediante alquiler social o hacerlo en colaboración con las administraciones públicas. “No tiene sentido que un sector como el inmobiliario, que está ganado miles de millones en España por hacer negocio con la vivienda, ahora no pueda arrimar un poquito el hombro en plena pandemia, eso es lo que llamamos Responsabilidad Social Corporativa”, ha ahondado Belarra.

Respecto a la prohibición del corte de suministros para las familias vulnerables, que parece que quedará fuera del decreto, Belarra ha recordado que se aplicó en el primer estado de alarma por el Covid-19 y que la Vicepresidencia Segunda del Gobierno trató de extender durante la negociación para la prórroga del “escudo social” hasta el 31 de enero, pero entonces “no fue posible”. No obstante, la dirigente de Podemos ha precisado que el Ministerio de Transición Ecológica aún no le ha remitido su documento de propuesta sobre suministros y ha enfatizado que la prohibición debe incluir todos: electricidad, agua y gas.