El Gobierno hace oídos sordos y sube las cotizaciones de autónomos entre 3 y 12 euros

De nada han servido las peticiones y los ruegos lanzados por los autónomos como un SOS. La Seguridad Social ha subido de nuevo las cotizaciones sociales. Desde este 1 de enero los trabajadores por cuenta propia tendrán que abonar entre tres y 12 euros más de sus cuotas -según por la base por la que coticen- para cumplir con el acuerdo alcanzado por el anterior Gobierno del PSOE y las organizaciones de autónomos en el Real Decreto-ley, de 28 de diciembre de 2018, que contemplaba un incremento de los tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad en 2019, 2020 y 2021 a cambio de una mayor protección social.

Este incremento del tipo de cotización por cese de actividad pasa a ser del 0,9%, y el de contingencias profesionales al 1,3%, mientras que el tipo de las contingencias comunes y el de formación se mantienen inalterables, según lo regulado en el citado real decreto. De esta manera, la cuota mensual para un autónomo que cotiza por la base mínima será de 289 euros y la correspondiente a la base máxima alcanzará los 1.245,4 euros, los citados tres y 12 euros más, respectivamente, frente a 2020. La subida en los tipos de cotización afecta a todos los autónomos excepto a aquellos que están acogidos a la bonificación de la tarifa plana.

Desde ATA, la asociación mayoritaria de este colectivo, se reclama que se aplace esta subida al menos hasta que termine el estado de alarma, ya que el impacto de la pandemia en los ingresos de este colectivo complica mucho su situación financiera. “No se pueden subir las cuotas cuando muchos autónomos tienen ingresos cero y la mayoría ha perdido el 50% de su facturación”, critica Lorenzo Amor, presidente de ATA, máxime cuando a este incremento se suma el correspondiente a 2020, que no se había practicado hasta la última parte del año debido a la crisis sanitaria.

Desde el Ministerio de Seguridad Social siempre han defendido que las subidas de los tipos por contingencias profesionales y por cese se suele incluir normalmente en las modificaciones de tipos y de bases de cotización mínimas y máximas simultáneamente en la orden de cotización, “algo que durante 2020 no se había hecho”. Recuerdan que no se hizo al inicio de año y tampoco durante el primer estado de alarma, por lo que no se procedió a subir los tipos hasta octubre, aunque era algo que “estaba pendiente”. También recuerda que en la cuota de noviembre se incluyó la subida de septiembre y que está pendiente la parte correspondiente entre enero y agosto.

Precisamente, de esta liquidación -la de enero a agosto- queda pendiente por saber cuándo la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) procederá a su cargo, un importe que puede oscilar entre 22 euros y 98 euros -cifra resultante de sumar los meses en los que se debería haber cargado este importe-, dependiendo de si se cotiza por la base mínima o máxima. “Si de verdad el Gobierno apoya a los autónomos, como dicen, ¿qué necesidad hay, con la que está cayendo, de subir las cuotas otra vez? ¿No se puede aplazar la subida? ¡Menos marketing y más realidad!”, denunció Amor.

Hay que recordar que el Ministerio de Seguridad Social está negociando un nuevo sistema de cotización por ingresos reales, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo, que establecería una serie de tramos de ingresos asociados a una base de cotización distinta que podrá elegir el trabajador en función de sus previsiones de rendimientos. También se tendrá la posibilidad de regularizar sus cuotas un año después para ajustarlas a lo realmente ingresado y podrá cambiar de tramo hasta cuatro veces al año, según el borrador de la propuesta, que ha sido bien acogida por UPTA y Uatae, pero rechazada por ATA. La propuesta final podría estar lista para finales de este mes.

Según defiende el Ministerio, los cruces que ha realizado con la Agencia Tributaria han dado 2,2 millones de autónomos con rendimientos de actividades económicas (RAE), de los que la mitad tuvieron unos rendimientos menores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que su cuota “sería menor que la actual con el nuevo sistema”. En la actualidad, la mayor parte de los autónomos eligen las bases de cotización para el cálculo de las cuotas a la Seguridad Social y de las prestaciones, con independencia de sus ingresos.