Claves para ganar dinero con el bitcoin en 2021

¿Se imagina haber probado suerte con el bitcoin en 2009? En ese momento, la criptomoneda no llegaba a valer ni un céntimo; ahora su precio no para de crecer y se sitúa por encima de los 28.000 euros (a 11 de enero), a la espera de alcanzar un techo. Pero, ¿es rentable invertir cuando el activo está “tan caro”?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hace falta comprar un bitcoin entero. Es posible invertir cantidades más pequeñas, como 200 o 500 euros, en una parte de esta criptomoneda. Además, el bitcoin está perdiendo ese factor especulativo que le caracterizaba hasta ahora. La tendencia ha cambiado y los inversores lo están utilizando como una reserva de valor. “Si observas los monederos ves que 80% no está moviendo los bitcoin desde hace dos años. La gente los está guardando esperando a que suban”, explica a LA RAZÓN Herminio Fernández, experto en bitcoin y creador de la plataforma Eurocoinpay.

El bitcoin está más caro que nunca. Aún así, no hay que fijarse tanto en el precio, sino en lo que dice el mercado. Se trata de un activo finito, ya que sabemos que no van a haber más de 21 millones de monedas. Además, cada vez más instituciones financieras (las mismas que lo calificaban como una burbuja en el pasado) se están subiendo a la ola de la criptomoneda. “Empecé en 2012 vendiendo bitcoin a 160 dólares. Cuando subieron a 500 euros la gente decía que había que esperar a comprar porque era carísimo. No puedo decir hacia donde va a llegar, pero todos los analistas pensamos que en 2021 el bitcoin va a superar los 50.000 dólares”, explica Fernández.

Claves para invertir en bitcoin en 2021

1. El bitcoin es un activo muy volátil, así que no invierta más dinero del que esté dispuesto a perder. Una buena fórmula es destinar entre un 10% y un 15% del dinero que tiene ahorrado.

2. Invertir en bitcoin no es dificil, pero los expertos recomiendan informarse sobre el tema. “El inversor debe echarle unas horas a aprender qué son los sistemas financieros, qué es el bitcoin. cuál es su protocolo y qué hay detrás de todo esto”, comenta el creador de Eurocoinpay.

3. Comprar como reserva de valor. “Si tiene 1.000 euros ahorrados, no pasa nada por meter 100 euros y dejarlo ahí un par de años como reserva de valor para ver lo que sucede”.

4. Custodie usted mismo el bitcoin. No lo tenga en plataformas de criptomonedas, que suelen ser el blanco de los ciberataques. Herminio Fernández recomienda comprarlo y, a través de una bóveda fría, controlar las claves púbicas y las claves privadas.

“La boveda fría es como tener el dinero en efectivo en tu casa. En cambio, una plataforma que custodia tus bitcoins puede ser hackeada si no tiene bien controlada su seguirdad”, explica Fernández.

5. Diversifique la inversión si obtiene beneficios. En el momento en el que haya ganado dinero, recupera la inversión e intenta ir comprando más activos financieros, siempre sin sobrepasar ese límite del 10%-15% de los ahorros.

¿Cuánto cuesta un bitcoin?