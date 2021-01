Estas son las pensiones que no se revalorizan en 2021

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 recogen una subida de las pensiones contributivas del 0,8% y del 1,9% para las pensiones no contributivas, con el objetivo de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. El coste de esta revalorización asciende a 1.406 millones de euros, de los que 1.229 millones de euros corresponden a la subida de las pensiones contributivas, 144 millones a la de clases pasivas, 23 millones de euros a las pensiones no contributivas y 10 millones de euros a las prestaciones familiares por hijo a cargo, que también se revalorizan un 0,9% en 2020. No obstante, no todos los colectivos se verán beneficiados por esta revalorización. El incremento en la Ley de Presupuesto Generales del Estado para 2021 incluye tres excepciones en su artículo 40 sobre “pensiones no revalorizables”.

1. Máximo de 2.707,49 euros

No verán incrementada la cuantía de su pensión aquellas personas que al mes alcancen un máximo de 2.707,49 euros. “Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular, exceda de 2.707,49 euros íntegros en cómputo mensual, entendiéndose esta cantidad en los términos expuestos en el precedente artículo 38″, señala el BOE en el que se publican los Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida no será aplicable a las pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado y del sistema de la Seguridad Social originadas por actos terroristas, ni a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, ni a las pensiones reconocidas en virtud de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

2. Camineros del Estado

Tampoco se revalorizan las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas antes del 1 de enero de 1985, con excepción de aquellas cuyo titular solo percibiera esta pensión como tal caminero. Según recoge el “Reglamento general del personal del Camineros del Estado” de diciembre de 1973, la función “primordial” de los Camineros del Estado era “la ejecución de los trabajos materiales de conservación, reparación y construcción de obras en las carreteras del Estado”. De igual manera, desempeñaban labores de vigilancia sobre las obras y otras funciones relacionadas con la carretera o su uso “derivadas del Reglamento de Policía y Conservación de Carreteras, teniendo consideración de Guardas rurales y carácter de Agentes de la Autoridad”, añade el documento.

3. Fondo Especial de la mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

La tercera excepción de pensiones que no se revalorizan en 2021 son “las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2020, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973″.