Las mejores cuentas para no pagar comisiones en 2021

CaixaBank ha cobrado su cuota de 60 euros trimestrales recientemente a todos los clientes no vinculados del programa Día a Día, cuyo coste anual asciende hasta los 240 euros. Por otro lado, Banco Santander se encuentra en plena migración de sus clientes a la Cuenta Santander One, cuyas comisiones también pueden ser de hasta 240 euros anuales en función del tipo de vinculación que mantengan sus clientes. Durante el mes de enero, los titulares de las Cuenta Día a Día y de la Cuenta 123 fueron migrados a la nueva cuenta de Santander y, el próximo 15 febrero, les tocará el turno a los titulares de la Cuenta Zero.

A simple vista, muchos podrían pensar que en el panorama de la banca actual, si no se contratan otros productos adicionales a los exigidos y ofrecidos por los bancos, como seguros o planes de pensiones, o no se domicilia un determinado número de recibos, resulta imposible eludir las comisiones de una cuenta bancaria, pero lo cierto es que, como confirman desde el comparador financiero HelpMyCash.com, no es necesario vincularse en exceso con un banco si no se desea, ya que todavía existen bancos que ofrecen cuentas sin comisiones que no exigen contratar otros productos para que estén libres de costes.

1- La Cuenta Nómina de ING

La Cuenta Nómina de ING es completamente gratuita y no exige ningún tipo de vinculación para que no tenga comisiones. Los ingresos en concepto de nómina, pensión o prestación (o transferencias por importe de 700 euros) solo se requieren para acceder a ventajas extra, como dos días de descubierto gratis o descuentos en sectores como la moda (5% en Asos o 10% en Springfield), gastronomía (5% en Club Vips) o gasolina (3% en Galp o Shell).

Tanto si se domicilian ingresos como en el caso contrario, los titulares de la cuenta obtendrán tarjetas de débito y crédito sin coste con las que podrán sacar dinero sin comisiones en un total de 50.000 cajeros de ámbito nacional.

2- La Cuenta Corriente Open

Openbank puede ser otra buena opción para todos aquellos que no deseen vincularse más con su banco, pues esta entidad ofrece una cuenta sin costes y con cero requisitos, la Cuenta Corriente Open . Esta cuenta emite una tarjeta de débito sin comisiones que podrá emplearse para operar de forma gratuita en los más de 7.000 cajeros de Banco Santander o, incluso, para obtener descuentos en compras de sectores como la moda (como un 15% en Springfield, Women’secret, Pedro del Hierro o Cortefiel), la gastronomía (5% en Club Vips y Starbucks u ofertas de Telepizza), el turismo (10% en Booking y en Barceló) y el ocio (5% en Casa del Libro), entre otros.

3- La Cuenta Online Sin de Liberbank

Liberbank tampoco exige contratar seguros u otros productos adicionales para disponer de una cuenta libre de comisiones, la Cuenta Online SIN , una cuenta exclusiva para nuevos clientes cuyo único requisito para ser gratuita es realizar toda la operativa (contratación inclusive) de forma online. Los titulares de esta cuenta recibirán una tarjeta de débito sin comisiones de emisión y mantenimiento y, mediante ella, podrán sacar dinero sin coste en un total de 18.000 cajeros españoles.

De forma adicional, desde HelpMyCash señalan que Liberbank ofrece a los nuevos clientes que domicilien una nómina de 600 euros o más un regalo de 150 euros, cuya aceptación implica una permanencia de 24 meses en la entidad.