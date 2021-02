Ignacio Aguado, en los Premios Comunidad de Madrid de LA RAZÓN: “Madrid no se para ni se va a parar”

Ante las adversidades que ha planteado la pandemia, cerrar no es una opción. Este es el mantra por el que se rige el tejido empresarial español y la Comunidad de Madrid. La recuperación solo será posible en un contexto de libertad y apoyo al emprendimiento, como el que promueve la capital, y que los empresarios reivindicaron para toda España durante la gala de la tercera edición de los Premios Comunidad de Madrid concedidos por LA RAZÓN a 16 empresas.

Este periódico sigue fiel a su compromiso con los emprendedores porque representan los valores que sustentan los pilares de su ideario y de la Comunidad de Madrid. Así lo reivindicaron con su presencia Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid; Andrés Navarro, consejero delegado de LA RAZÓN y Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN. Las empresas galardonadas en estos premios son la mejor representación de ello. Estas fueron: Universidad Pontificia Comillas; Caledonian; Mascarillas Béjar; Oximesa; International Paper; Murprotec; JTI Iberia; C&A; Pladur®; Bufete Rosales; Estampaciones Industriales (EISA); MET Group; Athlon Car Lease Spain; Construcciones Ruesma; Carrier España y Finanzauto.

El evento tuvo lugar ayer, miércoles 24 de enero, en el Hotel Meliá Avenida de América (Madrid). La periodista y presentadora de Antena 3 María José Sáez se encargó de dar la bienvenida a la nueva edición de estos premios. “Madrid es el espacio de acogida por excelencia, de manera especial para el talento y el emprendimiento, y hoy LA RAZÓN lo vuelve a celebrar en unos galardones que distinguen a estas empresas que se han sobrepuesto a la pandemia y sus dificultades para sortear la crisis y dar lo mejor de sí mismas”, dijo la conductora de la gala.

Respeto a las medidas sanitarias

La economía y la vida en Madrid no se han parado gracias al esfuerzo y al tesón de sus empresas, ciudadanos y Gobierno, que han apostado en todo momento por mantener y respetar unas exigentes medidas sanitarias. En consonancia con estos principios, LA RAZÓN también ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en la celebración de sus eventos. Ataviados con sus correspondientes mascarillas, los invitados fueron llegando de manera escalonada, evitando así aglomeraciones. A todos ellos se les midió la temperatura y permanecieron durante toda la gala sentados en mesas de 3 o 4 asientos entre los que se respetaba la distancia de seguridad y donde contaban con gel hidroalcohólico para mantener las manos desinfectadas en todo momento. Los premios fueron entregados por Ignacio Aguado y Francisco Marhuenda. Además, cada vez que un galardonado hacía una intervención, el atril y el micrófono eran desinfectados.

Antes de comenzar la entrega de las estatuillas, María José Sáez dio pasó al director de este periódico, que fue el encargado de hacer el discurso de apertura. Francisco Marhuenda expresó que como catalán acogido en Madrid ha podido ver como la Comunidad de Madrid “se ha convertido en el motor de la economía española gracias a todos ustedes, los empresarios”. “Recuerdo como mi tierra era el motor y como Madrid ha sabido reinventarse. Su dinamismo y su capacidad de acoger a todo el mundo que venga con ganas de trabajar ha permitido que sea lo que es hoy”, defendió. En este nuevo y fatídico contexto, “la Comunidad de Madrid ha sido capaz de sostener la lucha contra la pandemia intentando no destruir más todavía la economía”, apostilló Marhuenda. Los empresarios galardonados en la tercera edición de los Premios Comunidad de Madrid reflejan la capacidad de emprendimiento que “permitió a España salir adelante durante la crisis anterior”, añadió. Pero para conseguirlo hace falta el apoyo de las administraciones. Por ello, el director de LA RAZÓN aprovechó la ocasión para pedirles a estas que inunden de dinero la sociedad para poner la economía en marcha y salir de esta crisis.

Faro de libertad y recuperación

La capacidad de reinvención, la experiencia, la sostenibilidad y el compromiso con la Comunidad de Madrid fueron los temas centrales de la gala y de los discursos de agradecimiento, que fueron breves pero cargados de esperanza y de ansias de recuperación.

Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, puso el punto y final a la gala. Aguado comenzó su intervención recordando que la pandemia alteró todos los planes, todas las previsiones “y hubo que replantear absolutamente todo, también en política para salvar vidas y el mayor número posible de empleos”. Esa prioridad se mantiene inamovible, pese a que ello implicase “tomar las decisiones más difíciles de nuestra vida”, subrayó. Esto es lo que ha vivido cada uno de los empresario en carne propia. “Esa incertidumbre total en la que vivimos nos ha obligado a tener que ser más creativos que nunca y este es un buen ejemplo de ello”, continuó diciendo

“Al principio el objetivo era resistir, ahora el planteamiento es convivir con este virus. La única arma que teníamos para combatirlo era un arma medieval llamada confinamiento. De esa primera ola hemos aprendido a ver la muerte más de cerca, a ser más humildes, a comprender que el ser humano tiene depredadores que son los virus y hemos aprendido también que el cierre total de una economía no es una opción”, reivindicó.

La Comunidad de Madrid decidió entonces no cerrar la economía durante la segunda ola y tomar en su lugar medidas contundentes como los cierres perimetrales, la reducción de los aforos y de las reuniones familiares. “Todos arriesgamos y gracias a eso hemos conseguido que toda España y toda Europa nos mire, primero con recelo y luego con una cierta admiración. En Madrid no se han cerrado los teatros, no se han cerrado los gimnasios, no se ha cerrado la hostelería, no se ha cerrado la economía y gracias a eso seguimos siendo un faro de libertad y un referente de cómo se puede gestionar una pandemia”, declaró ante los premiados el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Salvar vidas y empleos

Ante la falsa dicotomía entre salud y economía, no hay que elegir, hay que apostar por salvar ambas. Así lo reclamó Ignacio Aguado, quien señaló que la clave para conseguirlo está en las vacunas y en los test. " En cuanto las autoridades sanitarias nos den el visto bueno levantaremos todas las restricciones y seguiremos apostando por la vacunación y la realización de test de forma masiva”, anunció. En este sentido, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid reclamó que la prioridad de cualquier administración debe ser conseguir vacunas, “al precio que sea”, porque las vacunas “son sinónimo de salud, de recuperación económica y de generación de riqueza, y mientras no tengamos a la población vacunada no habremos superado esta pandemia”.

“Madrid no se para ni se va a parar, porque somos una región basada en la libertad y la convivencia”, fue la gran frase de la noche pronunciada por Ignacio Aguado. “Se ha generado en la Comunidad de Madrid un efecto de atracción del talento, de las inversiones, de los negocios, algo que se veía en Barcelona y que ya no se ve porque determinados líderes políticos van en la dirección contraria: menos libertad, más imposición, más fiscalidad y eso es sinónimo de menos riqueza, más exclusión, menos empleo y menos prosperidad”, recordó. Por este motivo, Aguado lanzó un mensaje claro: “Madrid tiene que aprovechar esta pandemia para seguir creciendo, para seguir siendo un referente, y no lo podemos hacer sin vosotros, las empresas y la gente que innova y emprende”.