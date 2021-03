¿Dónde invertir? Estas son las 10 empresas españolas con mayor rentabilidad por dividendo

Sus primeros pasos invirtiendo en Bolsa pueden ser en falso si no cuenta con unas nociones básicas. Las principales cuestiones que se debe plantear son dónde invertir, cuánto dinero destinar y durante cuánto tiempo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido ayudar a los inversores con la primera de estas dudas. En concreto, a través de su revista semanal núm. 931 de OCU Inversiones, ha elaborado una comparativa de acciones para saber cuáles son las empresas españolas que ofrecen mayor rentabilidad por dividendo. No obstante, hay otros criterios a tener en cuenta antes de tomar una decisión.

¿Qué son los dividendos?

Para los primerizos en este ámbito, “los dividendos son la parte del beneficio de una empresa que esta reparte entre sus accionistas” por ser propietarios de la compañía, explica CaixaBank. Esta cantidad se suele decidir cuando las firmas cierra sus cuentas anuales en diciembre. No obstante, los meses anteriores a este cierre, las empresas ya tienen una idea de cuáles serán sus beneficios, por lo que pueden pagar un dividendo a cuenta del resultado de ese mismo año y una vez cerradas, pagar un dividendo complementario.

Otros factores a tener en cuenta antes de invertir

“Los criterios que deben regir la elección de acciones no deben basarse exclusivamente en los dividendos, ya que estos no están garantizados en modo alguno e incluso pueden suspenderse una vez aprobados sin consecuencia alguna para la compañía”, advierte OCU Inversiones. Por lo que en la decisión deben influir otros aspectos como “las perspectivas que ofrezca la empresa a largo plazo, el precio que se paga por ella o el riesgo de dicha inversión”, añade.

Ranking de empresas

El comparador de acciones de OCU Inversiones permite ordenar las 57 empresas españolas cotizadas más importantes por “rentabilidad por dividendo” con solo señalarlo así en el correspondiente filtro. Entre las empresas españolas pueden encontrarse rentabilidades por dividendo de cerca del 10%. No obstante, de las 10 compañías que ofrecen mayor rentabilidad por este concepto, tan solo Prosegur se merece consejo de compra por parte de OCU, eso sí con un riesgo más elevado que la media, por lo que la Organización de Consumidores y Usuarios considera que no es apta para el inversor más prudente.

1. Endesa: rentabilidad por dividendo del 9,77%. OCU aconseja conservar esta inversión. Su riesgo es medio.

2. Enagas: rentabilidad por dividendo del 9,55%. OCU aconseja conservar esta inversión. Su riesgo es medio.

3. Mapfre: rentabilidad por dividendo del 7,. OCU aconseja conservar esta inversión. Su riesgo es medio.

4. REE: rentabilidad por dividendo del 7,09%. OCU aconseja conservar esta inversión. Su riesgo es medio.

5. Naturgy: rentabilidad por dividendo del 6,73%. OCU aconseja conservar esta inversión. Su riesgo es medio.

6. Zardoya-Otis: rentabilidad por dividendo del 5,42%. OCU aconseja conservar esta inversión. Su riesgo es el más bajo de las 10 compañías.

7. Telefónica: rentabilidad por dividendo del 5,15%. OCU aconseja conservar esta inversión. Su riesgo es medio. No obstante, no se trata de un dividendo, pues no habrá pago en efectivo, sino de un “scrip dividend”, que hará en junio. Esto se limita a realizar ampliaciones de capital que no suponen pago alguno al accionista salvo que este venda dichas acciones y reduzca por tanto su participación en la compañía frente a la posición del resto de accionistas.

8. Prosegur: rentabilidad por dividendo del 5%. OCU aconseja comprar acciones. Sin embargo, su riesgo es alto por lo que no es aconsejable para inversores prudentes.

9. Acerinox: rentabilidad por dividendo del 4,98%. OCU aconseja conservar esta inversión. Su riesgo es alto.

10. Ebro Foods: rentabilidad por dividendo del 3,33%. OCU aconseja conservar esta inversión. Su riesgo es medio.