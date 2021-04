Aldi lanza una freidora sin aceite a un precio insuperable

Los pequeños electrodomésticos nos hacen la vida más fácil, eso está claro, y las freidoras sin aceite o las freidoras de aire caliente que usan una sola cucharada de este manjar, se han convertido en las reinas de la cocina, porque nos permiten cocinar de manera más saludable y en poco tiempo. Otros grandes supermercados ya han lanzado este electrodoméstico que se ha convertido en el gran protagonista, de hecho, el competidor más cercano a Aldi, Lidl , hace poco sacó también una de estas freidoras de promoción que fue todo un éxito de ventas.

El supermercado germano lanza esta semana una amplia selección de artículos de menaje a precios bajos, en las que se incluyen cacerolas, sartenes, y otros productos, pero de ellos nos quedamos con esta freidora de aire caliente que consigue freír los alimentos prácticamente sin aceite gracias a su tecnología de última generación.

La estrategia de Aldi de sacar productos innovadores y a unos precios rompedores , parecida a la que usa el otro supermercado germano afincado en nuestro país, está dando resultado , y es por eso que cada vez tiene más adeptos en España. Sus folletos semanales de alimentación y otros productos son esperados por los consumidores, a mitad de semana y los sábados suele sacar ofertas puntuales, eso hace que los consumidores estén atentos a esas promociones porque normalmente tienen un stock limitado.

Características

La freidora de aire caliente de Aldi consigue freír alimentos prácticamente sin aceite, con una sola cucharada podrá disfrutar de unos alimentos más saludables y menos ricos en grasas.

Esta freidora está equipada con una pantalla táctil con lo que le será más fácil el proceso de elaboración de los alimentos, y dispone de 8 niveles de cocción que se adaptan a todos los gustos de todos los usuarios.

Además se ha incorporado el agarre “Cool Touch” en el recipiente, que asegura la máxima seguridad y evita posibles quemaduras.

Freidora de aire caliente de la marca Quigg

Esta freidora de aire caliente tiene una potencia de 1.400 W y una capacidad de 2,6 litros que permiten freír todo tipo de alimentos. Las dimensiones de este electrodoméstico son de 26,6 x 30,2 x 35 cm, esto quiere decir que a diferencia de las freidoras antiguas que ocupaban muchos espacio, estas freidoras además de cocinar más saludablemente ocupan menos espacio y se pueden guardar después de su uso ya que no tendremos que reciclar el aceite que hemos usado, puesto que como mucho será una cucharada.

La freidora de aire caliente estará disponible en todos los supermercados de Aldi en España a partir de este miércoles, 14 de abril , a un precio de 49,99 euros . Aún no está claro si se podrá comprar en su página web , con lo cual, y debido al precio con el que sale a la venta es muy posible que este producto “vuele” de sus estanterías. Si usted es de los clientes que quieren una de estas freidoras le recomendamos que no pierda tiempo porque este tipo de “chollos” no suelen durar mucho.