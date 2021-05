Mercadona adelanta el verano con este postre y ya se nos hace la boca agua

Mercadona recupera uno los postres helados más demandados del mercado, que causó un auténtico furor en los súper y que cuando hace un par de años retiraron del mercado fue una debacle para los consumidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes para que volvieran a ponerlos a la venta, y el verano pasado volvió a tener un récord de ventas en todos los supermercados de la marca. Hablamos cómo no de los famosos helados Mochis, ese dulce de origen japonés que es elaborado por el proveedor Totaler Helados Estiu en sus instalaciones de Riba-roja de Túria (Valencia).

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, recupera los Mochis Helados de Hacendado para este verano. El año pasado logró vender 9.600 unidades al día. Los Mochis Helados de Mercadona además esta temporada vuelven los ya famosos de mango y de coco , pero además Mercadona ha incorporado un nuevo sabor para los clientes, que para el supermercado valenciano son los jefes, y ha sacado uno mochis helados de sabor pistacho, que aseguramos harán las delicias de los compradores.

Mochi Helados de venta en Mercadona

Mochi, ahora también sabor pistacho

Los Mochis Helados de Mercadona se venden en un paquete de 6 unidades y son fabricados por el Proveedor Totaler Helados Estiu bajo la marca Hacendado en sus instalaciones de Riba-roja de Túria (Valencia). Se trata de un dulce de origen japonés elaborado con masa blanda de arroz y relleno de helado y disponible ahora en tres variedades distintas: coco, mango y pistacho.

Las redes sociales ya se han hecho eco de esta gran noticias para los clientes, algunos aseguran que se ha convertido en su nueva religión, pero sobre todo no han dudado en felicitar a Mercadona por la incorporación de este nuevo sabor a los dos anteriores y por su restablecimiento en los lineales del supermercado. Este año sin duda hemos adelantado el verano gracias a Mercadona , que se adelanta a las peticiones de los usuarios y clientes por eso es una de las cadenas de supermercados preferida por los usuarios en toda España.

Mochi helados, sabor pistacho, de venta en Mercadona

El Mochi es un postre de origen japonés que en su origen no es helado, si no que es un pastel japonés hecho de mochigome, un pequeño grano de arroz glutinoso. El arroz se machaca hasta convertirlo en una pasta y se moldea con la forma deseada. En Japón se hace tradicionalmente en una ceremonia llamada mochitsuki. Aunque se come durante todo el año, el mochi es un alimento tradicional del año nuevo en Japón y se consume más comúnmente durante esa temporada. Aunque Mercadona le ha dado una vuelta absoluta convirtiéndolo en un imprescindible de nuestros veranos, ya que su textura y sabor lo han hecho top ventas.

Estamos seguros que este año, como los anteriores, los helados mochi serán un auténtico top ventas y gracias a Mercadona podemos comenzar a comerlos desde ya, si aún no ha probado este postre helado no lo dude, porque hará que caiga rendido a sus pies, y ahora con nuevo sabor.