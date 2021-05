Calviño achaca ahora a “una errata” su decisión de eliminar la reducción en las declaraciones conjuntas del IRPF

En los últimos días, el Gobierno muestra un cierto desasosiego en sus comparecencias públicas. De hecho, intenta deshacer entuertos sin mucho éxito en aquellas materias más sensibles para la ciudadanía, como los impuestos, las pensiones y el mercado laboral, en las que previamente ha desatado el mismo la polémica, como con su intención de suprimir la reducción de 3.400 euros de la base imponible del IRPF en las declaraciones conjuntas con el pretexto de que fomenta la desigualdad y que hay mujeres que renuncian a un puesto de trabajo por una reducción de 3.400 euros al año en el impuesto de la renta. De hecho, incluyó la eliminación de esta reducción en su Plan de Recuperación que envío el viernes a Bruselas. Pero ya se sabe que en 323 páginas es normal que se pueda producir “una errata”. Y eso es al parecer lo que ocurrió, según explicó hoy la vicepresidenta económica del Gobierno en una rueda de prensa convocada ayer mismo, después de comprobar el aluvión de críticas que generó esta medida.

Nadia Calviño esperó hoy al turno de preguntas de los periodistas para intentar remediar el desaguisado. Hasta entonces, los asistentes al encuentro online no se explicaban muy bien el motivo de la convocatoria por no aportar ni medio dato nuevo a lo ya dicho hasta la fecha. Fue en el turno de preguntas cuando se refirió a la eliminación de esta reducción como “una errata” no prevista en la ficha de reforma fiscal, sino de igualdad de género. Según el relato de Calviño, en la mente del Ejecutivo no está eliminar esta reducción de la declaración conjunta, a la que se acogen más mujeres que hombres por representar la renta más baja.

Esta supresión es una propuesta que realizó en su día la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su informe sobre la revisión de los beneficios fiscales y, por ende, del gasto público. Según la vicepresidenta, el grupo de experto que estudiará la modernización del sistema fiscal española tendrá en cuenta esta propuesta, pero eso no significa que el Gobierno vaya a decidir su eliminación.

En cualquier caso, lo que sí parece claro es que el Ejecutivo pospondrá su decisión de implantar una nueva reforma fiscal que suba los impuestos cedidos de Patrimonio y Sucesiones, así como del Impuesto de Sociedades. Esta decisión se produce después de observar el varapalo sufrido por los socialistas en Madrid, que en plena campaña anunciaban su intención de no subir impuestos, mientras las ministra de Hacienda se vanagloriaba de su intención de armonizar Patrimonio y Sucesiones, bonificado en Madrid en un 99%.

Al final, la vicepresidenta económica ha aclarado que el grupo de expertos tendrá diseñada su nueva arquitectura fiscal en febrero de 2022, tres meses después de lo que preveía Hacienda, y que, por tanto, en ese ejercicio no dará tiempo legalmente a que comience su andadura. En este escenario, el Ejecutivo esperará a 2023 para implantar su reforma fiscal, aunque fuentes consultadas por este diario consideran que lo más plausible será esperar a que pasen las elecciones generales. “Si entonces se consigue revalidar una mayoría para gobernar el país será el momento para imponer una reforma fiscal”, en la que unos impuestos subirán, otros desaparecerán y en la que en la práctica inmensa mayoría de bonificaciones sociales se tocarán.

Mientras tanto, Calviño espera que los primeros 9.000 millones de los fondos europeos lleguen a España en junio próximo, una vez el Ecofin apruebe el Plan de Recuperación español, los restantes 16.000 millones llegarán durante el segundo semestre de esta año. Con estas dos partidas, España recibirá 25.000 millones del anticipo previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 de los 70.000 millones de euros que le corresponde de subvenciones a fondo perdido del plan de recuperación de Bruselas postcovid-19.