Aldi trae la solución para la limpieza en casa por menos de 20 euros

La cadena alemana Aldi se está convirtiendo poco a poco en un supermercado que pone a la venta productos que nos solucionan la vida y nos la hacen un poco más fácil. Si hasta hace poco tiempo era considerado como otro supermercado más que tiene productos alimenticios que merece la pena probar, de hecho algunos de ellos son auténticas gangas con respecto a su calidad, y diferentes, porque no se pueden encontrar en otros super. Ahora además rompe esquemas con sus productos que no son los propios de un supermercado convencional de alimentación, si no que en sus folletos semanales de bazar puede usted encontrar auténticos chollos, y ya hay quien piensa que es competencia directa de otro supermercado de origen alemán famosísimo en nuestro país. Aldi además abarca ya desde productos para el hogar, utensilios para cocinar e incluso productos para jardinería y juguetes, todo ello se puede comprar en sus tiendas físicas, aunque algunos de estos productos son de edición limitada.

En su próximo folleto de productos dedicados al hogar encontramos este utensilio que es uno de los pilares en una casa. Hablamos de un aspirador de mano portátil. El aspirador de mano sin cable es el electrodoméstico por excelencia, pequeño, no ocupa mucho espacio y podemos acceder a los rincones más difíciles de limpiar sin apenas esfuerzo. Podrá usted deshacerse del polvo y la suciedad de una forma rápida y cómoda y casi sin esfuerzo gracias a este aspirador.

Este aspirador portátil de Aldi que el supermercado alemán pone a la venta el 29 de mayo por solo 19,99 euros, es una auténtica ganga. Incluye un juego de montaje para la pared, así si usted es de los que le gusta tener el aspirador a mano no tendrá más que ponerlo cerca de un enchufe y lo tendrá siempre listo para usar. Cómodo y efectivo, ya que su tecnología ciclónica hace que tenga un poder de succión más elevado que los aspiradores portátiles usuales. El aspirador portátil que vende Aldi lleva un indicador de carga y un filtro lavable, lo que será estupendo si en su casa convive con personas alérgicas.

Si este aspirador portátil tiene algo que lo hace estupendo es que es apto para aspirar tanto en seco como en mojado, lo cual lo hace un gran aliado en nuestro hogar. Si usted tiene hijos en casa seguro que hace un buen uso y lo tiene siempre a mano, si hay algo que los niños hacen muy a menudo es derramar líquidos, pero no se preocupe porque la capacidad de depósito de polvo es de 400 ml y la capacidad del depósito de líquidos es de 150 ml. Su autonomía es de 23 minutos y la potencia de succión es de 45W. La batería es recargable y de 2.200 mAh.

Además este aspirador se pondrá a la venta en diferentes colores: Negro / Gris, Blanco / Azul, Blanco / Gris claro.

No desaproveche la oportunidad de poder llevarse a casa un aspirador de mano por menos de 20 euros, que seguro que se convertirá en su mejor aliado para dejar la casa limpia con muy poco espacio.