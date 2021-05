Un utensilio que se convertirá en la estrella de tu cocina gracias a Aldi

Los amantes de la cocina están de enhorabuena, puesto que los supermercados se han convertido en nuestros grandes aliados para poder cocinar con facilidad y sin mucho esfuerzo, gracias a sus múltiples ofertas en utensilios y electrodomésticos nos podemos convertir en los grandes chefs de nuestra casa. El supermercado germano además nos trae esta semana un electrodoméstico que será indispensable para los amantes de la repostería puesto que les facilitará las arduas tareas de remover, montar claras, amasar, pero además también le servirá para muchas otras cosas.

Hablamos de la batidora amasadora que Aldi ha puesto a la venta por 59,99 euros y que ya se encuentra disponible en todas las tiendas físicas del supermercado germano desde el 19 de mayo. Con la batidora amasadora de Aldi llevarás la repostería a otro nivel , y tus amigos y familiares querrán que cocines todos los postres que hay en el recetario.

Batidora amasadora Quigg

Cocinar postres nunca fue tan fácil

No se dejen engañar por su nombre puesto que este utensilio no se limita solo a amasar o a batir, sino que con ella puedes además de unificar todo tipo de masas, mezclar ingredientes para poder hacer cremas, pasteles, pan, e incluso rellenos para canapés o bocadillos que requieren que se mezclen varios ingredientes. Además este utensilio de cocina tiene la ventaja de que lo hará perfectamente, siempre a la misma velocidad y lo que es más importante no tendrá que hacer uso de sus brazos cansados para seguir removiendo o montando las claras para su tarta o pastel, si no que la batidora amasadora lo hará sin esfuerzo.

Una batidora amasadora es una herramienta importante en la cocina de todo chef que además quiera ser un gran pastelero. Este electrodoméstico de Aldi incluye también un gancho para poder mezclar, amasar y una varilla para batir, con 6 velocidades y una potencia de 800W.

La capacidad del bol de acero inoxidable que lleva esta batidora amasadora es de 5 litros , que junto a la potencia de 800W y el tamaño de 39 x 31,4 x 23 cm, hace que este aparato sea considerado casi de profesional, nada que ver con otros aparatos parecidos que se venden para chef amateur.

Esta batidora amasadora tiene un tamaño compacto, una potencia considerable, y gracias a las 6 funciones que tiene será un elemento perfecto para su cocina, nadie podrá resistirse a las comidas y postres que realice en él. Además posee una base antideslizante para mejorar la estabilidad del utensilio.

Ya lo sabe, si usted también piensa que este electrodoméstico es el que le faltaba para poder ser el mejor repostero, no lo dude, acérquese a cualquier tienda física de Aldi antes de que se agoten, porque seguro que no durarán mucho tiempo en los supermercados.