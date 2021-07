5 bancos que no cobran comisiones por sacar dinero en cajeros de otras entidades

No encuentro un cajero de mi entidad, ¿dónde saco dinero en efectivo? Son incontables las ocasiones en las que los clientes bancarios se deben enfrentar a esta situación al encontrarse en una ciudad o zona desconocida, ya sea por un viaje de trabajo o de placer, o por una mudanza reciente. Si necesita retirar efectivo de manera urgente, siempre le queda la opción de hacerlo en el cajero de otro banco. Eso sí, habitualmente le tocará pagar una comisión por ser desleal a su entidad, aunque hay excepciones. Tal y como recoge el comparador financiero Helpmycash.com, hay cinco bancos que no cobran comisiones por sacar dinero en cajeros de otras entidades en toda España e incluso en el extranjero.

Los primeros meses de la pandemia 10 entidades (ING, CaixaBank, Bankia, Kutxabank, Abanca, Unicaja, Ibercaja, Liberbank, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença) eliminaron las comisiones a sus clientes por sacar dinero en cajeros automáticos ajenos a su red. No obstante, aunque esta ya no es la normal habitual, sí hay cinco entidades que permiten retirar dinero gratis en cajeros de la competencia de forma generalizada, pero en casi todos los casos hay que cumplir una serie de condiciones.

ING

Helpmycash.com señala que los titulares que cumplan las condiciones de la Cuenta Nómina de ING pueden retirar dinero gratis de los más de 50.000 cajeros repartidos por el territorio nacional, aunque hay que cumplir las siguientes condiciones: los clientes pueden sacar dinero sin limitaciones de cualquier cajero de ING y de las redes Euronet, Cashzone, Banca March y Euro Automatic Cash, aunque si se trata de cajeros de CaixaBank-Bankia se requiere una una retirada mínima de 50 euros y en el resto de cajeros se debe sacar como mínimo 200 euros para no pagar comisiones. La parte positiva es que ING no pone un número límite de retiradas gratuitas al mes.

N26

Los clientes de la Cuenta N26 Estándar no pagan comisiones por retirar efectivo en España o en la zona euro. Sin embargo, también establece algunas limitaciones. Por un lado, el número de retiradas gratuitas al mes se limita a tres con la versión Estándar y hasta ocho con las versiones de pago (N26 Smart, You o Metal). En cuanto a condiciones, no hay una cantidad mínima, pero el banco recomienda sacar dinero en los cajeros de entidades bancarias, no en terminales independientes ubicados en centros comerciales, gasolineras o estaciones, ya que estos podrían aplicar comisiones directamente al cliente. Además, el comparador financiero explica que N26 ha lanzado el servicio CASH26, una funcionalidad que permite retirar o ingresar dinero en más de 500 establecimientos en España.

Banco Mediolanum

Los titulares de cualquiera de las cuentas de Banco Mediolanum pueden retirar dinero gratis en todos los cajeros de España y el extranjero hasta 52 veces al mes. No obstante, también hay letra pequeña. “Para que en España sean gratuitas las retiradas, la comisión que establezca la entidad propietaria del cajero debe ser igual o inferior a dos euros. En el extranjero, el banco no aplica gastos, aunque si el cajero tiene comisiones, el cliente deberá abonarlas”, advierte Helpmycash en su publicación.

Evo Banco

Evo Banco es otra de las entidades que no cobra a los clientes por retirar dinero en cualquier cajero español y/o ubicado en el extranjero, pero establece condiciones. Al igual que ING, las retiradas gratuitas al mes son ilimitadas, aunque en algunos bancos de la competencia, los clientes de Evo Bank deberán sacar una cantidad mínima si no quieren pagar comisiones. En el caso de los terminales Euro 6000, KutxaBank, Cajamar, Euronet, Abanca, Caja Rural, Targobank, Euro Automatic Cash, Bankinter o Caja de Ingenieros no se impone ni cantidad mínima ni límite, pero en el resto de los cajeros de España se deberán retirar al menos 200 euros y la tarifa que aplica la entidad propietaria del cajero debe ser igual o inferior a dos euros. En el extranjero, EVO no cobra comisiones, pero las entidades propietarias de cajeros sí podrían aplicar gastos.

Pibank, gratis y sin condiciones

Pibank elimina las comisiones en España a los clientes de su Cuenta Nómina con ingresos domiciliados y lo hace sin imponer ningún condicionante. Las retiradas gratuitas al mes son ilimitadas y no aplica requisitos en las retiradas en cualquier cajero a débito en España o en el extranjero. Además, “en el extranjero, el banco se hace cargo de la comisión que aplique el terminal, ingresándole el día 10 del mes siguiente el coste que el cliente abonó por retirar efectivo”, explica Helpmycash.