Consejos para ahorrar en la vuelta al cole

Sociedad

El Ministerio de Educación se reunirá con las comunidades autónomas este miércoles para abordar el regreso de los alumnos a las aulas y repasar el protocolo anticovid acordado el pasado mes de mayo para una vuelta segura al cole. Mientras las instituciones concretan los últimos detalles, las familias buscan que el inicio de las clases sea lo menos duro posible tanto para los pequeños de la casa como para su bolsillo. Y es que el gasto medio por alumno para la vuelta al cole de este año es de 393 euros, según un análisis realizado por Idealo.

El desembolso durante este mes de septiembre será casi un 4% más bajo que el que tuvieron que afrontar los padres y madres en el inicio del curso pasado. Esto se debe, principalmente, al regreso del formato presencial. La pandemia cambió la forma de ir al colegio e hizo que muchas familias tuvieran que tirar de los ahorros para comprar ordenadores portátiles, tablets y otros accesorios necesarios para seguir las clases desde casa.

Aunque ya no hace falta comprar más aparatos electrónicos, sigue siendo necesario adquirir nuevo material escolar, libros de texto, ropa deportiva, mochilas, uniforme y el gasto que supone el comedor. A primera vista parace que para ahorrar sin que le falte nada a los niños y niñas en el regreso a las aulas hay que hacer malabares, pero en realidad es cuestión de planificar los gastos y comprar solo lo necesario.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una serie de consejos para hacer más fácil el inicio del curso escolar, y el primero de ellos es comparar los precios de todos los productos que vayamos a comprar. También es últil hacer una lista con lo que se puede reutilizar del año pasado, como las mochilas o los estuches, antes de ir al centro comercial o la papelería.

La OCU recomienda prestar atención a las ofertas y descuentos durante estas fechas, aunque advierte de que hay que tener precaución para no comprar más de lo necesario. “Si solo necesita 5 cuadernos, mejor olvidarse de esa super oferta de 10″, explican.

La mayor parte del presupuesto familiar para la vuelta al cole se va en libros de texto, pero en este punto también se puede lograr un gran ahorro. Comparlos de segunda mano no es una mala opción, pero antes hay que revisar que se encuentran en perfecto estado. Además, cada vez más centros optan por sustituir el formato físico por el digital, que es mucho más barato y no ocupa tanto espacio en las mochilas de los niños y niñas. Otra forma de ahorrar es no llevar a los hijos a la compra para evitar caprichos innecesarios como una mochila nueva de su serie favorita o con el escudo de su equipo.