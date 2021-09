Vueling prepara un ERTE para 4.000 trabajadores por si fracasa la extensión de los de fuerza mayor

Siguiendo los pasos de Iberia y del Grupo Globalia, Vueling, aerolínea de bajo coste del Grupo IAG, está preparando también un ERTE por causas económicas y organizativas en previsión de que las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para extender los de fuerza mayor no lleguen a buen puerto. Según ha adelantado el diario “Expansión” y han confirmado fuentes de la compañía, “ayer por la noche enviamos carta a los sindicatos -siguiendo el procedimiento oficial – ya que el ERTE de fuerza mayor por parte del Gobierno central no está confirmado”. No obstante, la compañía ha aclarado que si se prorrogan los ERTE por fuerza mayor, su expediente quedaría sin efecto. La medida afectaría en principio a 4.000 trabajadores. Actualmente, toda la plantilla de la aerolínea está en ERTE por fuerza mayor.

Sumando los ERTE que preparan Iberia, Vueling y el Grupo Globalia, serían 18.000 los trabajadores de estas compañías ligadas el turismo que se verían afectados por expedientes temporales por causas económicas y organizativas. El turismo ha sido una de las industrias más golpeadas por el coronavirus y sus empresas consideran vital el mantenimiento de los ERTE más allá de su fecha de vencimiento a finales de mes. Iberia aseguró el lunes que necesita “seguir aplicando medidas de ajuste” y por eso ha previsto un plan “B” por si las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales fracasan.

Acuerdo posible

El acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero parece cercano a producirse. Fuentes sindicales confirmaron que solo existen dos escollos de relevancia, uno de ellos de especial trascendencia para los empresarios, como es la obligación de ofrecer formación a los trabajadores en ERTE siempre que se pretenda acceder a las exenciones en las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, defiende la medida para sacar cuanto antes a los trabajadores del paro «temporal» y evitar la picaresca. Además, será el Gobierno el que financie gran parte de los cursos aunque los empresarios deberán aportar para acceder a las exenciones.