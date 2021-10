España en el top 5 de los países preferidos para adquirir una segunda vivienda

La llegada de la pandemia del Covid-19 puso en jaque a numerosos sectores económicos a nivel mundial, así como a las inmobiliarias las cuales también salieron perjudicadas al inicio de esta crisis.

Sin embargo, la compraventa de viviendas comenzó una recuperación, en el que según datos del INE se registraron en el último trimestre de 2020 113.367 operaciones, las cuales se situaron muy por encima de las del período del confinamiento, momento en el que las transacciones se derrumbaron hasta las 74.657.

Por lo tanto, desde la consultora inmobiliaria Knight Frank han elaborado una nueva Encuesta Global a Compradores, en la que han participado más de 900 clientes de la firma de diferentes localizaciones, para comprender lo que ha pasado durante la pandemia y cómo esto afectará en el futuro a las necesidades de los compradores dentro del sector inmobiliario.

En la encuesta realizada, España se ha situado en el cuarto puesto del Top 5 mundial de las localidades más demandadas para tener segundas residencias. Entre los participantes nacionales, España es el destino preferido, situándose por delante de Portugal e Italia.

Desde la llegada de la pandemia, el 56% de los encuestados en España siguen con la idea de comprar una segunda vivienda, sin embargo, el 37% considera que esta sí se ha modificado. Asimismo la crisis sanitaria no ha afectado al 65% de los encuestados, ya que sus planes de compra no han variado, no obstante, dos de cada diez sí que se han visto influenciados con respecto al lugar donde adquirir su vivienda.

A pesar de que en cómputo global muestra datos bastante positivos dentro del sector, a la hora de comprar una segunda residencia en el extranjero, el 60% de todos los encuestados asegura que su decisión se vería influida debido a la gestión de la pandemia por parte del gobierno de ese país.

Madrid, mayor atractivo para las viviendas

A pesar que tras la pandemia se ha mostrado una tendencia creciente por mudarse a las afueras, de nuevo se pone el foco en las grandes capitales, convirtiendo a Madrid en una de las localizaciones con mayor potencial dentro del sector inmobiliario residencial a nivel internacional.

Son muchos los factores que influyen a este atractivo, pero sobre todo destaca que Madrid es el principal motor económico de España, y es una de las ciudades con mejores previsiones de recuperación económica del país.

Dentro de la comunidad capitalina, una de las ubicaciones que suscita un gran interés es el distrito de Arganzuela, ya que ofrece unas oportunidades de gran valor, según el análisis de Next Neighbourhoods: Places to watch in 2021.

Desde Knight Frank aseguran que a pesar de que Arganzuela sea una localización que muchos compradores “pasan por alto”, este distrito ofrece la oportunidad de adquirir una vivienda por un buen precio, así como con potencial para el crecimiento de los importes.

El 91% valorará más los espacios exteriores

Desde el inicio de la pandemia, el 22% de los encuestados a nivel global afirma haber cambiado de vivienda para buscar más espacios exteriores, sin embargo el 63% de los participantes en España no tiene pensado mudarse en el próximo año.

Uno de los principales motivos que impulsa a los españoles a plantearse la compra de una vivienda es mejorar la residencia familiar que tienen actualmente, en la que 53% de ellos se decantan por una casa o villa independiente. Asimismo, un 91% de los consultados valorará más los espacios exteriores, y un 79% la proximidad a espacios verdes.

Además, el modo de vida sostenible estará en el foco de los compradores, ya que tras el coronavirus, las personas están comenzando a priorizar su bienestar. Por lo tanto, el 41% de los encuestados, opinan que la eficiencia energética de la vivienda es una cuestión relevante y el 31% de los consultados españoles, prefiere una casa que sea más ecológica y eficiente.