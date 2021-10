Los mejores aceites de oliva virgen extra: propiedades, precios, usos... y algunos fraudes

El aceite de oliva virgen extra es un habitual en la cesta de la compra: Para cocinar, como aderezo de muchos de los platos... un imprescindible en la dieta mediterránea, que en otros países en considerado un producto de lujo. por suerte, en nuestro país hay una gran variedad de marcas, la mayoría de gran calidad y accesibles en cualquier supermercado a precios asequibles.

La principal duda de los consumidores está en la diferencia entre el aceite de oliva virgen y el virgen extra. Este segundo es el de mayor calidad porque, aunque ambos se producen de la misma forma, el resultado final no es el mismo. Tanto el aceite de oliva virgen como el virgen extra se procesan de la misma manera: prensado, lavado, decantación, centrifugación y filtración, pero no se refinan.

Al calidad del aceite depende de las aceitunas y del proceso de elaboración

Entonces, ¿en qué se diferencia el aceite de oliva virgen del virgen extra? El primero es el que tiene una acidez máxima de 0,8 grados y en el análisis organoléptico no se detectan defectos y se determina el frutado del conocido como “oro líquido”.

En cambio el aceite de oliva virgen puede tener una acidez mayor, que puede llegar a los 2 grados, y en el que que en el análisis se detecta algún defecto en el olor o el sabor.

Como viene siendo habitual desde el año 2000, la Organización de Consumidores y Usuarios ha hecho un análisis propio para determinar cuales son los mejores productos del mercado y cuáles tienen mejor relación calidad precio. Lo cierto es que el resultado ha sorprendido gratamente porque en el último estudio, realizado en 2018, analizó 41 productos y 20 de ellos no reunían las características necesarias para considerarlos virgen extra a pesar de que así lo indicaba en el etiquetado.

Vista de un olivar en la provincia de Córdoba. El 70 por ciento del olivar español, que es el de cultivo tradicional

En estos años, las cooperativas olivareras han hecho los deberes y de los 39 productos estudiados sólo dos no estaban etiquetados como virgen extra sin serlo. El análisis se ha centrado en productos vendidos en grandes cadenas de distribución de grandes marcas y marcas blancas su precio ronda los 5 euros el litro.

Según la OCU, “ninguno de los 39 aceites lleva mezclas con aceites más baratos de semillas, oliva refinado u orujo”, por lo que “no hay adulteración”. Además, “los resultados de calidad de 37 aceites extra son más que dignos. Hablamos de aceites de supermercado, pero no por ello mediocres”. Están elaborados con aceitunas de buena calidad, el proceso de extracción del líquido es el correcto, con un bajo nivel de acidez, almacenados lejos de la luz y el calor y los niveles de peróxidos son buenos, lo que indica que no es viejo no está oxidado.

El consumo de aceite de oliva virgen extra reduce la malignidad del cáncer de mama.

Los mejores aceites, según la OCU

El informe establece que los mejores aceites del análisis son Oleoestepa y Auchan. El primero, además de tener denominación de origen de Estepa, obtiene 89 puntos sobre 100, con un precio de referencia de 4,99 euros. En cambio, la versión en envase de vidrio de 750 ml es mucho mas cara y la puntuación es inferior: 85 sobre 100.

Entre estos dos productos se cuela Auchan (Alcampo), en botella de vidrio de 750 ml, con un 86 sobre 100 y y un precio de 4,89 euros.

También con una calificación alta, 85 sobre 100, y con un precio algo inferior está el aceite de oliva virgen extra de Comsum, con un precio de referencia de 3,95 por litro y que ha sido calificado por la OCU como “compra maestra”. Categoría ésta que comparte con el aceite de Granada Maeva, con 84 puntos y 3,75 euros por litro.

Con 83 puntos figuran Mueloniva aceite de oliva virgen extra bio (5,98 euros), Ybarra Gran Selección (8,57 euros) y Hacendado, la marca blanca de Mercadona en envase de vidrio (4,87 euros).

El listado de los 10 primeros los cierra el aceite virgen extra bio de Carrefour (82 puntos y 5,3 euros por litro) y Mar de Olivos (81 y 4,28 euros).

Con 80 puntos, están el aceite virgen extra de Carbonell (5,80 euros) y el Carbonell Gran Selección (7,06 euros

por 0,75 ml). El virgen extra Pet de Mercadona (3,86 euros) y Maestros de Hojiblanca Extra ecológico (6,98).

Un punto menos tienen Coosur Extra ecológico (6,31 euros), el aceite virgen extra Gutbio ecológico de Aldi (5,98) y el de Carrefour (4,91)

Con 78 puntos quedan el Olisone de Lidl (3,95), Aluchan Pet de Alcampo (3,93), el de Eroski (3,95) y Olearia del Olivar de Aldi (3,49). Consulte el informe completo de los aceites en este enlace.

Una de las cosas que ha quedado claro con el estudio es que los envases de vidrio son más caros pero esto no conlleva una mayor calidad como se le presupone. De hecho, en algunas marcas, el aceite es el mismo en los dos envases.

Otro de las conclusiones de la OCU es que los aceites de Borges y Olivar de Segura, están mal etiquetados porque no cumplen los criterios para se considerados virgen extra porque se detectaron defectos en los análisism que fueron confirmados posteriormente. De hecho, la OCU ha presentado una denuncia contra ambas empresas por fraude en el etiquetado y solicita que sean sancionadas.

Las verduras fritas con aceite de oliva virgen extra mejoran su capacidad antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos

¿En qué se diferencian los distintos aceites de oliva y cuál debo usar para cada cosa?

Fundamentalmente en la calidad de la aceituna y el el tratamiento posterior. El aceite de orujo de oliva se extrae a partir del residuo de las aceitunas, que luego se refina y se mezcla con algo de aceite virgen., por lo que es de peor calidad.

El aceite de oliva es conocido como “aceite refinado” y se obtiene al mezclar el aceite normal, obtenido al refinar el lampante, y aceite de oliva virgen. Según el porcentaje de aceite virgen se puede encontrar con denominaciones como aceite refinado suave o intenso.

Como explicamos anteriormente, el aceite de oliva virgen se obtiene por métodos físicos. Tiene una acidez máxima de 2 grados, aroma frutado y presenta pequeños defectos de sabor o aroma.

El aceite de oliva virgen extra se extrae por métodos físicos a partir de la aceituna, tiene una acidez máxima de 0,8 grados, y un aroma frutado y sin defectos.

Cada uno de los cuatro tipos de aceites tienen unas características distintas, lo que determina el precio y su uso. Por ejemplo, para freír el mejor es el refinado porque tiene un punto de humo más alto. Si usamos freidora, entonces es recomendable el aceite de orujo, porque aguanta más usos. En el caso de que vayamos a realizar un guiso, lo ideal es utilizar un aceite de oliva virgen o un refinado de oliva o de semillas. Para los platos crudos (aliños de platos como ensaladas) el mejor es el aceite de oliva virgen extra porque se aprecian más las propiedades y el sabor que si está cocinado.

Esto no quiere decir que no se puedan usar otros aceites para freír o para aliñar los platos fríos. De hecho, el aceite virgen extra suele tener un sabor fuerte y puede ayudar a potenciar el sabor de ciertos guisos, pero no es conveniente para freír porque se utiliza mucho y es preferible utilizar uno que sea más económico.

Sea cual sea de los 4, el aceite de oliva es un producto con muchos beneficios. Es una grasa cardiosaludable que ayuda a mantener un nivel adecuado de colesterol sanguíneo. Además, el alto contenido en ácido oleico, un ácido graso esencial, favorece el desarrollo de los niños. En el caso de los aceites virgen y virgen extra, tienen además un gran número de antioxidantes.

Estas propiedades pueden desaparecer si se consume más allá de la fecha de caducidad pero nada más. Si lo consumimos después tendrá menos aroma, menos propiedades o incluso un sabor distinto pero su consumo no ers peligroso para la salud.