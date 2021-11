La criptomoneda de “El juego del Calamar” es una estafa: sus creadores desaparecen con 3,38 millones de dólares

Los rumores de posible estafa han acabado por confirmarse. “$Squid” (calamar en inglés), la criptomoneda de “El Juego del Calamar, ha resultado ser un timo y sus desconocidos creadores han desaparecido llevándose consigo más de 3,38 millones de dólares (2,91 millones de euros) de inversores que cayeron en su trampa, tal y como explica Gizmodo. Por desgracia para los afectados, este martes 2 de noviembre a primera hora de la mañana vieron como el valor de este reciente token pasó de 2.861 dólares (2.467 euros) a cero casi de forma inmediata.

Según CoinMarketCap, este tipo de robo es conocido entre los inversores en criptomonedas como “tirón de alfombra” y ocurre cuando los creadores del token cobran rápidamente sus monedas por dinero real, ocasionando que la moneda virtual se devalúe al instante. Este mismo sitio web apunta a que el valor de la criptomoneda de la serie más famosa del momento estaba valorada en unos dos millones de dólares justo antes de desvelarse la estafa.

Esta ‘cripto’ se lanzó el pasado 17 de septiembre y se presentó como el token un nuevo videojuego en línea basado en la serie que arrancaría este mes de noviembre. No obstante, un detalle que podría haber hecho sospechar a los inversores es que la criptomoneda no fue presentada oficialmente por Netflix o por Hwang Dong-hyuk, el creador de la serie, sino por algunos desarrolladores fanáticos. Por lo tanto, pese a usar sus imágenes, no tenía ningún reconocimiento oficial de Netflix.

Señales de alerta

Tanto CoinMarketCap como Gizmodo advirtieron de que se trataba de una estafa obvia, al poder comprar la criptomoneda pero no venderla en la plataforma. No obstante, el furor causando por la serie fue más fuerte que las advertencias y atrajo a una gran cantidad de inversores que depositaron parte de sus ahorros en este token.

Las señales que alertaban de un posible timo eran numerosas. La web en el que se lanzó estaba llena de errores ortográficos y gramaticales. Este sitio web, alojado en SquidGame.cash, ha desaparecido, junto con cualquier otra presencia en las redes sociales creada por los estafadores, aunque puede visitarse en este archivo. Otras banderas rojas eran el hecho de que el canal de Telegram de “$Squid” no permitía comentarios de forasteros y en su cuenta de Twitter no se podía responder a las publicaciones.

Este es solo el último ejemplo de estafadores que utilizan la cultura pop para llamar la atención de los inversores. Gizmodo explica que un “tirón de alfombra” similar ocurrió a principios de este año con Mando, una criptomoneda que usaba imágenes del programa de televisión Mandalorian de Disney+, sin permiso de Disney, por supuesto.

El alto riesgo de sufrir una “criptoestafa”

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado a los inversores en numerosas ocasiones de las posibles estafas con criptomonedas. El atractivo de criptodivisas esconde un lado oscuro que va más allá de su elevada volatilidad. La esencia de estas monedas digitales es la falta de regulación. Al no estar bajo el control de bancos ni gobiernos, sino únicamente de los usuarios, un porcentaje significativo de las transacciones con criptoactivos como bitcoin acaba en fraude y en operaciones dudosas.

El problema, explica OCU Inversiones, es que buena parte de las plataformas que operan de forma fraudulenta lo hacen desde “paraísos fiscales”, lo que hace más remota aún la posibilidad de ser detectadas y de que los inversores puedan recuperar su dinero. La OCU advierte sobre la desprotección legal a la que se exponen los inversores y OCU Inversiones va más allá e incluso “no recomienda invertir en criptomonedas por su altísimo riesgo, a no ser que tengan algún activo que las respalde”.