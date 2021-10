“El Juego del Calamar” inspira una criptomoneda y su precio se dispara en 48 horas

“El Juego del Calamar” es, sin duda alguna, la serie del momento. Desde su lanzamiento, el pasado 17 de septiembre, la serie de Netflix ha creado una auténtica revolución en la sociedad actual. Tanto es así que, es el disfraz más demandado este Halloween. Además, ha llegado incluso a los colegios en forma de violentos juegos que han puesto en duda la responsabilidad de los adultos al dejarles ver este tipo de series. Pero su éxito no termina ahí, ya que la popular serie ha inspirando la creación de una criptomoneda que ha experimentado un crecimiento exorbitante impulsado por su gran popularidad.

La criptomoneda, bautizada como “$Squid” (calamar en inglés), que cotizaba a poco más de un centavo de dólar el pasado martes, ha crecido más de un 100.000% y ahora supera los 13 dólares, según datos de CoinMarketCap.

En las últimas 24 horas, su precio se incrementó más de un 250%, elevando su valor total de mercado a más de 9.000 millones de dólares.

El juego del calamar

El token será la moneda de un nuevo videojuego en línea basado en la serie que arrancará el próximo mes. Aunque, según los informes, la criptomoneda no es presentada oficialmente por Netflix o por Hwang Dong-hyuk, el creador de la serie, sino por algunos desarrolladores fanáticos.

Al igual que en la producción de Netflix, el juego constará de seis rondas en las que los participantes competirán por un premio final. Para poder participar, los jugadores pagarán con la susodicha criptomoneda. Aunque, además, tendrán que comprar tokens no fungibles (NFT), o lo que es lo mismo, activos únicos que no se pueden modificar y no se pueden intercambiar por otros de igual valor.

Los VIPS, personajes que aparecen en "El juego del calamar" por primera vez en el episodio 7 FOTO: netflix

Las preventas de la moneda se iniciaron el 20 de octubre y se agotaron en un segundo, conforme a la información compartida en la web del juego. El token se negoció por poco más de un centavo de dólar (0,012), ocupando uno de los últimos lugares en CoinMarketCap. Pero con solo diez días de circulación, la moneda “Squid Game” ocupa el puesto 2.789 y sigue en aumento.

¿Una posible estafa?

Por último, antes de pensar en invertir en este token, hay que tener cuidado. CoinMarketCap advierte de reportes que apuntan que los usuarios no pueden venderlos en la plataforma Pancakeswap, el único sitio por el momento donde se permite su transacción, mientras que la pagina web del videojuego describe varios criterios con los que hay que cumplir para poder comerciar el “$Squid”.