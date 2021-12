La patronal ve casi imposible un acuerdo de reforma laboral este año

«Discreción, lealtad y cintura». Este es el mantra que se maneja desde la semana pasada en la CEOE, cuyos negociadores han mostrado su hartazgo ante las continuas filtraciones que se suceden dentro de la mesa de diálogo social que negocia la reforma laboral, «y no es nunca de nuestra parte», asegura a LA RAZÓN un dirigente empresarial. Pero eso no quita para que desde la propia patronal ya hayan hecho saber a los empresarios que aprobar la reforma laboral en los tiempos en los que pretende hacerlo el Gobierno «no va a ser posible», aseguran.

El Ejecutivo pretende que haya un texto consensuado antes del día 28 de diciembre para poder realizar una tramitación exprés en el último Consejo de Ministros del año. Pero para ello tendría que estar cerrado un acuerdo previo antes de Navidad, para que los tiempos cuadren. Sin embargo, desde CEOE han vuelto a echar un cubo de agua helada a esta posibilidad. El propio presidente de la patronal, Antonio Garamendi, confirmó ayer en declaraciones a los medios que la aprobación de la reforma laboral «avanza pero no está cerrada en absoluto. Las prisas no son buenas consejeras. Cuando las cosas no son fáciles, se tarda tiempo y esto es lo que hay». Fuentes empresariales aseguraron a este periódico que «aunque el Gobierno asegure que quedan horas para para llegar al final de un acuerdo», lo más lógico es que se aplace una decisión más allá del 28 de diciembre.

El propio vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, aseveró ayer en el Fórum Europa que «lo lógico es que se aplace si realmente queremos seguir avanzando». El dirigente de los autónomos insistió en que «nos estamos jugando en estas negociaciones la competitividad del país de los próximos cinco años. Es nuestra responsabilidad intentar buscar un acuerdo y tenemos que trabajar con ahínco para conseguirlo. Ahora bien, CEOE sólo lo apoyará si es bueno para el país», volvió a avisar.

En esta tesitura, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que aún hay tiempo para que España cumpla con la reforma laboral. «Estamos muy animados y todo el mundo está trabajando para que exista acuerdo», señaló la ministra en declaraciones a la prensa en el mismo acto. Díaz recordó que Gobierno, sindicatos y empresarios llevan negociando esta reforma, «una de las más importantes» para el país, desde el pasado 17 de marzo. Asimismo, volvió a insistir en que el objetivo final es tener lista la reforma laboral y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre. «No contemplo otra cosa».

Los negociadores gubernamentales han realizado concesiones en las últimas reuniones, como que sean las empresas y no los convenios colectivos los que fijen los empleos temporales o recuperar la primacía del convenio sectorial autonómico sobre el estatal, lo que implicaría regresar en parte a la legislación de los años 90.