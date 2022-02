Cuándo son los próximos ‘días sin IVA’ y cómo funciona esta campaña de descuentos

El Black Friday, el Cyber Monday o el Single’s Day son algunas de las jornadas de megadescuentos que han proliferado durante los últimos años. Desde 2012, con la liberalización de los periodos de descuentos, las tradicionales campañas de rebajas en verano y después de Reyes ya no sobresalen en el calendario. En su lugar, estalló una guerra de rebajas que entre una promoción y otra se extienden prácticamente durante todo el año. Las patronales del comercio llevan desde hace 10 años denunciando que está falta de regulación desvirtúa el objetivo de las rebajas, liberar a las tiendas del stock acumulado, altera el consumo y perjudica a los pequeños negocios. Pese a ello, la montaña rusa de descuentos sigue subiendo y bajando y otro de sus principales picos es el de los ‘días sin IVA’. Esta campaña puede resultar interesante para adquirir ciertos productos con un descuento equivalente al tipo general del impuesto sobre el valor añadido. Ahora bien, ¿qué hay detrás de los ‘días sin IVA’? Bankinter despeja las principales incógnitas.

¿Cuándo llegó a España?

Esta iniciativa comercial nació en España en 2007 con el ‘día sin IVA’ de Media Markt y se ha repetido con éxito año tras año, y otras importantes cadenas como Carrefour, El Corte Inglés y Worten, que se han apuntado ofreciendo sus propias versiones de esta llamativa promoción además de las típicas rebajas.

¿De verdad es posible saltarse el obligatorio pago del IVA?

Obviamente no. El pago del impuesto indirecto al consumo es obligatorio y estas campañas no eximen al cliente de pagar el IVA. En su lugar, lo que se hace es aplicar un descuento equivalente. No obstante, no se trata de un descuento del 21% de descuento sobre el precio final, sería menos, advierte Bankinter. Para calcular ese precio final puedes dividir el precio original de la etiqueta por 1,21. Es decir, si tenemos un producto cuyo precio normal es 100 euros, no se aplicaría un descuento de 21 euros, lo que haríamos sería restar 17,36 euros. El motivo de esto es que el 21% de IVA se aplica sobre el precio base, que en el ejemplo sería 82,64 euros (precio sin IVA), y es el importe que estaríamos restando. “En conclusión, no se deja de pagar el IVA, es un descuento como estrategia comercial de las empresas, aunque a nivel de consumidor el ahorro sería equivalente”, explica Bankinter.

¿Y qué le parece al Gobierno esta estrategia de marketing?

Asociar una rebaja con no pagar impuestos ha suscitado el rechazo del Ejecutivo. El pasado noviembre de 2021, el Gobierno se posicionó frontalmente en contra de las campañas ‘sin IVA’ con esta respuesta a varias preguntas realizadas por un diputado del PNV: “Este tipo de publicidad induce al consumidor a la compra, de forma engañosa, sugiriendo precios más baratos de los productos, supuestamente como consecuencia de que no deberá pagar el IVA que los grava. La Agencia Tributaria estima que esta forma de publicidad afecta negativamente a la moral fiscal del contribuyente”.

¿Cuándo son los próximos ‘días sin IVA’?

-Media Markt

Los últimos días sin IVA de Media Markt han sido desde el 8 de enero al 12 de enero de 2022, a las 9 horas de la mañana. Aún no se sabe cuándo será la próxima promoción, pero puede apuntarse en su página para que le avise un día antes.

-Carrefour

La cadena de supermercados también ha comenzado el año con su día sin IVA. Desde el 12 al 24 de enero del 2022 Carrefour ha tenido su oferta Ahórrate el IVA.

-El Corte Inglés

El último día sin IVA de El Corte Inglés fueron los días 28 y 29 de enero de 2022, pero aún no se sabe cuándo es el siguiente. Actualmente ofrecen descuentos por las rebajas de enero, pero no se sabe si este año volverán a sacar la promoción.

-Worten

Para empezar bien el mes de febrero, Worten ha celebrado la promoción el ‘día sin IVA’ en artículos seleccionados (portátiles, smartphones, tablet y smartwatches). La oferta es válida del 8 de febrero al 14 de febrero de 2022.

-Fnac

La última promoción de Fnac de descuento del IVA fue del 30 de mayo al 2 de junio, con promociones en en tecnología y hogar.

¿Cómo aprovechar bien este tipo de promociones?

“Como en todas las ocasiones en las que hay grandes descuentos, con el ‘día sin IVA’ conviene seguir ciertas estrategias para poder aprovecharlo al máximo y no caer en gastos innecesarios”, aconseja Bankinter. Y para conseguirlo recomienda lo siguiente: no comprar por impulso; buscar el mismo artículo en varios establecimientos y comparar precios; buscar y anotar precios y prestar mucha atención a las subidas en los días previos al ‘día sin IVA’; y hacer los cálculos del ahorro real que supone comprar el producto que desea ese día.