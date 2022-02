TIN y TAE: estas son las diferencias entre las principales tasas de interés

Cada vez son más las entidades financieras que ofrecen un abanico mayor de ofertas de préstamos, no obstante existen una serie de conceptos, como el Tipo de Interés Nominal (TIN) y la Tasa Anual Equivalente (TAE), los cuales se deben de tener en cuenta antes de solicitar cualquier crédito.

El TIN es el porcentaje fijo que se pacta como concepto de pago por el dinero prestado, es decir, lo que recibe el banco por ceder esta cuantía; mientras que la TAE corresponde al tipo de interés que indica el coste de un producto. Asimismo, cabe destacar que ambos conceptos son oficiales ya que han sido establecidos por el Banco de España.

¿Qué es el TIN?

El Tipo de Interés Nominal es el tanto por ciento que recibe la entidad financiera al ceder o prestar el dinero a la persona interesada en dicho crédito. Este tipo de utilizado por los bancos y comunicado en los casos de los contratos de depósitos, imposiciones, préstamos, créditos e hipotecas; y además refleja el pago de intereses por el cambio del valor del dinero en un periodo de tiempo determinado.

En el caso de los préstamos hipotecarios, el TIN mensual se obtiene al sumar el euríbor al diferencial aplicado por el banco: TIN= euríbor (-0,505% en enero de 2021) + diferencial (1,25) = 0,745% TIN.

Este es el tipo de interés que indica el coste efectivo de un producto financiero, este no tiene en cuenta ningún tipo de gasto asociado a la operación, sino únicamente el interés que se ha pactado con la entidad bancaria para la operación.

¿Qué es la TAE?

Por su parte, la Tasa Anual Equivalente (TAE) se calcula con una fórmula que tiene en cuenta el tipo de interés nominal de la operación, la frecuencia de los pagos repartidos en el tiempo, las comisiones bancarias por cancelación o amortización, y los gastos de la operación.

En lo que respecta a los préstamos e hipotecas, la TAE no incluye el cálculo del coste efectivo de algunos conceptos como los gastos de notario, aquellos que se pueden evitar en uso de las facultades del contrato; gastos que deben abonarse a terceros, o gastos por seguros u otros productos vinculados al crédito.

Las entidades financieras están obligadas a que informen a los clientes de la TAE y esta debe constar en distintos lugares, como en los contratos, en la información previa a la contratación y en la publicidad de sus productos, entre otros. El Banco de España cuenta con una calculadora “online” que facilita el cálculo de la TAE.

¿Qué tipo de interés es más importante para el consumidor?

A pesar de que el TIN puede ser un indicador informativo, no obstante esto no es muy útil, ya que no se tienen en cuenta los gastos asociados a la operación, a diferencia de la TAE que aporta a los interesados una visión más certera y clara de cuánto aporta una inversión o cuánto nos cuesta un crédito

Por lo tanto, la Tasa Anual Equivalente es un índice más útil para que los consumidores sepan si el crédito hipotecario que les está ofreciendo su entidad bancaria tiene buenas condiciones o no y así comparar las distintas ofertas. Asimismo, se debe tener en cuenta que la diferencia del porcentaje entre ambas tasas suele ser mayor en los préstamos personales que en los hipotecarios.