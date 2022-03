Esta es la paga de 460 euros a la que puede acceder si solo ha trabajado tres meses

Estar desempleado no es sinónimo de cobrar el paro. Para recibir la prestación contributiva por desempleo es necesario haber cotizado un periodo mínimo de cotización de un año (360 días), pero si ha trabajado menos también puede tener derecho a una paga. Se trata de una especie de “mini paro” llamado subsidio de cotizaciones insuficientes. Su cuantía es menor -463 euros- que la de la prestación de desempleo convencional, pero sus requisitos de cotización también son más laxos. Para cobrarlo basta con haber cotizado un mínimo de 6 meses o de 3 meses en caso de tener hijos.

Requisitos

Para acceder a este “mini paro” hay que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos, como no podía ser de otra manera, es estar desempleado y, además, en situación legal de desempleo. También debe estar inscrito como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción, así como no percibir rentas de cualquier tipo que sean superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Tras la última subida del SMI hasta los 1.000 euros mensuales, el 75% del SMI equivale a 750 euros al mes. Con el SMI anterior, de 965 euros mensuales, las rentas no podían superar los 723,75 euros al mes. Esta nuevo umbral deja la puerta abierta a más beneficiarios.

¿Cuánto se cobra?

En cuanto a la cuantía a percibir, es igual al 80% del IPREM. Tal y como recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, el IPREM ha subido este año un 2,5%, de los 564,90 euros a los 579,02 euros mensuales. Por lo tanto, el subsidio por desempleo pasa de los 451,92 euros mensuales de 2021 a 463,21 euros al mes (80% de 579,02) en 2022, lo que supone 11,28 euros al mes para el bolsillo de los beneficiarios.

¿Durante cuánto tiempo?

La duración de este subsidio por desempleo depende del número de meses cotizados y de las responsabilidades familiares. Si tiene responsabilidades familiares, el subsidio durará 3, 4 o 5 meses, si ha cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente; si ha cotizado 6 o más meses, el subsidio durará 21 meses. Si por el contrario no dispone de responsabilidades a nivel familiar, el subsidio se prolongará durante 6 meses, siempre que haya cotizado 6 o más meses. En el caso de personas trabajadoras fijas discontinuas, la duración del subsidio será igual al número de meses cotizados por desempleo en el año anterior a la solicitud.

¿Cómo pedirlo?

En la página oficial del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE puede encontrar información respecto a la documentación que necesita para solicitar esta ayuda.

La solicitud se podrá realizar a través de la sede electrónica del SEPE, en la oficina de prestaciones (mediante cita previa), en cualquier oficina de registro público o por correo administrativo. Deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles, que empiezan a contar desde el día siguiente a la situación legal de desempleo. Si la empresa le hubiera abonado las vacaciones por no haberlas cogido, el subsidio empezará a contar el día siguiente al fin de esas vacaciones. Si presenta la solicitud fuera de plazo, tendrá derecho a que se apruebe a partir del día siguiente a la fecha de la solicitud. En este caso, se debe tener en cuenta que a la duración del subsidio se le restarán los días comprendidos entre la fecha en que hubiera correspondido el inicio de la prestación (si se hubiera solicitado en plazo) y la fecha en que se haya presentado la solicitud.