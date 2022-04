El “Smart Home” llega a Aldi con su nuevo producto inteligente

Los supermercados han evolucionado tanto que ya no se parecen a lo que eran hace unos cuantos años. Todas las grandes cadenas (y las no tan grandes) han implementado su oferta que va mucho más allá de poder adquirir en sus tiendas nuestra compra diaria o semanal de alimentación. Los tiempos cambian y con ellos nuestra forma de adquirir productos para el hogar, la limpieza, utensilios de cocina, decoración, y todo ello sin salir del mismo super. Si antes esto era cosa de las grandes cadenas como Carrefour o Alcampo, de un tiempo a esta parte las cadenas de supermercados de origen alemán hicieron que pisáramos más los supermercados para comprar productos que no eran de alimentación, que los que sí lo son.

Con la vista puesta en las próximas vacaciones y de cara al futuro tecnológico que nos invade en nuestros hogares, el supermercado de origen germano Aldi, saca a la venta una serie de productos en los que la tecnología y el hogar van de la mano. Entre esos productos hay uno que seguro que nos interesa sobremanera, ya que la seguridad en nuestros hogares es una de las mayores prioridades que tenemos actualmente.

Aldi se lanza al “Smart Home” con diferentes novedades a precios bajos. Todas estos productos novedosos se pueden controlar con el móvil a través de la app “tuya”, que está disponible para iOS y Android. También incluyen temporizador y asistente de voz compatibles con Hey Google y Alexa. Este tipo de productos saldrá a la venta por tiempo limitado en todas las superficies físicas del supermercado germano y con unos precios que seguro te parecerán increíbles.

Cámara de videovigilancia Smart WIFI de venta en Aldi por tiempo limitado FOTO: Aldi

Cámara de videovigilancia Smart WIFI

Entre los productos “Smart Home” que Aldi saca hoy a la venta se encuentra una cámara de videovigilancia con visión nocturna que ofrece la opción de transmitir en directo y también la opción de grabación. Puede hacer un seguimiento automático inteligente y tiene un detector de movimiento que puede llegar a controlar una distancia de hasta 5 metros. Esta cámara ofrece un amplio campo de visibilidad y está equipada con un soporte de audio bidireccional entre teléfono y cámara. Además, la dirección e inclinación se pueden controlar desde la app y se incluye un soporte para tarjeta micro SD de hasta 128 GB.

La calidad de la imagen es de HD 1080P. Podrá controlar la dirección e inclinación de la cámara directamente desde la app. La conexión WIFI es de 2,4 GHz. El ángulo de visión es de 95º y la visión panorámica de 355º. La inclinación que puede alcanzar esta cámara de videovigilancia es de 80º.

Si usted ha decidido que es hora de que su casa sea un poco más segura, no dude en acercarse a una de las 360 tiendas que Aldi tiene en España y encontrará la cámara de videovigilancia con visión nocturna disponible en su sección de bazar por tan solo 29,99 euros. No desaproveche la oportunidad de controlar su hogar allá donde esté con tan solo instalar la cámara y la app en su teléfono móvil. Seguro que no se arrepiente.